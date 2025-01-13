Верховный суд США склоняется к запрету TikTok – это нарушит свободу слова 170 млн американцев

Но не только Варшава жонглирует свободой слова. Ради продвижения собственной повестки, Соединенные Штаты также продолжают бороться с теми, кто не принимает их позицию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховный суд США склоняется к поддержке запрета платформы TikTok на территории страны с 20 января. Об этом сообщают СМИ.