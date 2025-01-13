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Верховный суд США склоняется к запрету TikTok – это нарушит свободу слова 170 млн американцев

13 января 2025 19:02
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Но не только Варшава жонглирует свободой слова. Ради продвижения собственной повестки, Соединенные Штаты также продолжают бороться с теми, кто не принимает их позицию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Верховный суд США склоняется к поддержке запрета платформы TikTok на территории страны с 20 января. Об этом сообщают СМИ.

Верховный суд США склоняется к запрету TikTok – это нарушит свободу слова 170 млн американцев-2

Отметим, 10 января судейской коллегии был представлен закон, согласно которому китайской компании-владельцу социальной сети устанавливается крайний срок продажи всех активов и ухода с американского медиарынка. 

Судьи дали понять, что они склонны поддержать закон, однако некоторые из них выразили серьезную обеспокоенность последствиями такого решения для первой поправки Конституции США о свободе слова. Напомним, поводом для запрета интернет-площадки стала якобы кража данных пользователей.

Верховный суд США склоняется к запрету TikTok – это нарушит свободу слова 170 млн американцев-4

Хотя американские власти так и не смогли привести достоверные доказательства, Вашингтон намерен и дальше прессинговать владельцев соцсети. Представители компании в суде уже заявили, что подобный прецедент нарушит свободу слова более 170 миллионов американцев

# социальные сети # США

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