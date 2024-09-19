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Латвия призывает страны Балтии заблокировать TikTok и Telegram

19 сентября 2024 17:49
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Европейские политики видят серьезную угрозу для национальной безопасности в мобильных приложениях. Латвия под эти предлогом намерена запретить TikTok и Telegram в странах Балтии. Об этом сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия призывает страны Балтии заблокировать TikTok и Telegram-2

Вывод о том, что соцсети представляют угрозу, сделали в Службе госбезопасности Латвии и направили соответствующее письмо в парламент. В тексте рекомендуют не просто заблокировать сервисы внутри страны, но договориться об их одновременной блокировке с Литвой и Эстонией. В ведомстве отметили, что платформы используются недружественными для Риги ресурсами, из-за чего угрожают нацбезопасности республики. В частности, приводятся примеры с распространением материалов белорусских и российских журналистов, мнение которых по понятным и очевидным причинам сильно расходится с риторикой латвийских властей. 

# социальные сети # Международная политика # Национальная безопасность

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