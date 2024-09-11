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В Австралии запретят несовершеннолетним пользоваться соцсетями

11 сентября 2024 07:18
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В Австралии введут возрастные ограничения для пользователей соцсетей. Запретить доступ планируют несовершеннолетним, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии запретят несовершеннолетним пользоваться соцсетями-2

Закон предполагает штрафы для компаний, если подростки до 16 лет создадут аккаунты на их платформах. Кроме этого, пользоваться соцсетями можно будет только с разрешения родителей. Власти опасаются, что молодое поколение имеет доступ к вредному контенту. В правительстве уверены, что больше пользы принесет живое общение.

# социальные сети # Новости Австралии

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