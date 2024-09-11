В Австралии запретят несовершеннолетним пользоваться соцсетями

Закон предполагает штрафы для компаний, если подростки до 16 лет создадут аккаунты на их платформах. Кроме этого, пользоваться соцсетями можно будет только с разрешения родителей. Власти опасаются, что молодое поколение имеет доступ к вредному контенту. В правительстве уверены, что больше пользы принесет живое общение.