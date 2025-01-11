Альпинисты для деток в больнице и «Ёлка желаний». Ольга Чемоданова о трогательных моментах на марафоне «Наши дети»

Подарить веру в чудо и дойти до каждого ребенка и даже взрослого, окружить своей заботой – это постулаты ежегодных республиканских марафонов «Наши дети» и «От всей души». Они дарят возможность каждому почувствовать себя волшебником и позаботиться о тех, кто так сильно нуждается в поддержке. Подвели итоги благотворительной кампании и поделились планами на 2025 год вместе с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

«Наши дети» – это акция, которая никогда не заканчивается. Белорусский союз женщин, безусловно, максимально сделал все для того, чтобы не забыть ни одного ребенка. Акция продолжается, и еще много детей, которые нас ждут.

Общественники в этом году объединились как никогда, сплотились, чтобы дарить радость вместе нашим детям. Мне кажется, именно в этом году акция приобрела немного другие черты. Не только уделили внимание детям и подарили сладкие подарки, но и, конечно же, были сюрпризы. Например, в Гродненской области наши женщины поздравили детей в больнице. Не просто зашли в палату, а с помощью альпинистов через окошко каждому передавали подарки.

Не обошли стороной и «Елку желаний». Это очень трепетный момент, потому что мы не знаем, кто написал письмо, но мы понимаем, насколько мечта этого ребенка для него важна и он ждет этого чуда.