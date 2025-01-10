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Пособие по беременности и родам вырастет в 3 раза! Какие ещё изменения для белорусских семей вступили в силу с 1 января?

10 января 2025 08:24
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Социальная защита семьи – это не просто вопрос благополучия отдельных граждан, но и залог устойчивого будущего всего государства и, разумеется, общества. Государство, которое заботится о семьях, создает прочный фундамент для своего развития. Как же меняются подходы в поддержке семьи и детства? Об этом рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии – Светлана Коваль, заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:
С 1 января вступили в силу изменения в закон о государственных пособиях семьям, воспитывающим детей. Что это за изменения и чего нам стоит ожидать?

Пособие по беременности и родам вырастет в 3 раза! Какие ещё изменения для белорусских семей вступили в силу с 1 января?-2

Светлана Коваль, заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Основные новации, которые приняты законом, – это усиление адресности в выплате государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Это пособие по беременности и родам, по временной нетрудоспособности по уходу за детьми. А также усиление поддержки семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, и тем семьям, где воспитывается двое и более детей и ребенок-инвалид уже достиг возраста 18 лет.

Пособие по беременности и родам увеличивается в зависимости от категории граждан. Основное изменение связано с молодыми специалистами. Если женщина только начинает трудовую деятельность, только устроилась на работу, то размер пособия по беременности и родам будет исчисляться из размера зарплаты. При этом увеличивается минимальный размер пособия по беременности и родам более чем в три раза.

Если в прошлом году минимальный размер пособия по беременности и родам составлял 50 % бюджета прожиточного минимума, то с текущего года минимальный размер уже равен минимальной заработной плате – 726 рублей. Также увеличивается пособие по беременности и родам не только для молодых специалистов и начинающих работу, но и для студенток, обучающихся, для женщин-военнослужащих. Он будет составлять 100 % бюджета прожиточного минимума.

Как поддержат семьи, в которых воспитывают ребенка-инвалида? Смотрите в видео.

# Государственная социальная политика # Социальная помощь # Беременность и роды # Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь # Брак и семья # Светлана Коваль # Государственная политика

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