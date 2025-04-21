Александр Лукашенко поздравил коллектив «Дипсервиса» с 30-летием со дня его образования. Как отметил Президент, это учреждение сегодня – лидер на рынке предоставления услуг официальным делегациям иностранных государств по размещению и проживанию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.