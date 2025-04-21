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Александр Лукашенко поздравил коллектив «Дипсервиса» с 30-летием со дня его образования

21 апреля 2025 07:11
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Александр Лукашенко поздравил коллектив «Дипсервиса» с 30-летием со дня его образования. Как отметил Президент, это учреждение сегодня – лидер на рынке предоставления услуг официальным делегациям иностранных государств по размещению и проживанию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил коллектив «Дипсервиса» с 30-летием со дня его образования-2

«Учреждение неизменно на высоком профессиональном уровне обеспечивает благоприятные условия для полноценной работы дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в нашей стране. Своей деятельностью «Дипсервис» вносит большой вклад в укрепление международных отношений с другими государствами, развивает культурные связи, знакомит с богатыми традициями белорусского народа, его историей и культурой», – говорится в поздравлении.

# Предприятия Беларуси

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