Александр Лукашенко поздравил коллектив «Дипсервиса» с 30-летием со дня его образования. Как отметил Президент, это учреждение сегодня – лидер на рынке предоставления услуг официальным делегациям иностранных государств по размещению и проживанию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Учреждение неизменно на высоком профессиональном уровне обеспечивает благоприятные условия для полноценной работы дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в нашей стране. Своей деятельностью «Дипсервис» вносит большой вклад в укрепление международных отношений с другими государствами, развивает культурные связи, знакомит с богатыми традициями белорусского народа, его историей и культурой», – говорится в поздравлении.