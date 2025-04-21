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На 230-м общевойсковом полигоне проходят учения танкистов

21 апреля 2025 06:36
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В период, когда горячие конфликты разгораются по всему миру, вопросы безопасности становятся приоритетными. Военную подготовку совершенствуют в Вооруженных Силах Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 230-м общевойсковом полигоне проходят учения танкистов-2

На 230-м общевойсковом полигоне учение проводят танкисты. Бойцы поражают цели огнем из пушек с открытых и закрытых огневых позиций, а также из пулеметов. Для разведки, целеуказания и корректировки огня широко применяются беспилотные летательные аппараты.

На 230-м общевойсковом полигоне проходят учения танкистов-4

Кирилл Столярчук, командир батальона:
Проходит батальонно-тактическое учение, ведение обороны усиленным танковым батальоном. Батальон усилен артиллерией, беспилотными летательными аппаратами, инженерно-саперными войсками и мотоцикловыми подразделениями. Цель – не допустить прорыва противника по указанному направлению. Исходя из опыта специальной военной операции, активно применяются беспилотные летательные аппараты. Активно применяется, исходя из опыта, стрельба закрытых огневых позиций.

Наша армия постоянно совершенствуется, внедряется современное вооружение, обучение идет по новым методикам. Беларусь остается миролюбивым государством, но в случае опасности готова решительно отразить удар противника.

# Военные учения # Вооруженные силы Республики Беларусь

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