На 230-м общевойсковом полигоне проходят учения танкистов

В период, когда горячие конфликты разгораются по всему миру, вопросы безопасности становятся приоритетными. Военную подготовку совершенствуют в Вооруженных Силах Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 230-м общевойсковом полигоне учение проводят танкисты. Бойцы поражают цели огнем из пушек с открытых и закрытых огневых позиций, а также из пулеметов. Для разведки, целеуказания и корректировки огня широко применяются беспилотные летательные аппараты.