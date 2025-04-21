Жертвами автокатастрофы в Иллинойсе стали 4 человека

Очередная авиакатастрофа в США. В Иллинойсе разбился одномоторный самолет. Жертвами стали четыре человека, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению властей, летательный аппарат рухнул на землю через несколько минут после взлета. Горящие обломки разбросало на несколько десятков метров. Перед падением самолет задел линии электропередачи, обесточены несколько сотен потребителей. Пока неизвестно, что стало причиной катастрофы. Расследованием занимается Федеральное управление гражданской авиации.