Творчество для всех! В Минском городском социальном пансионате «Очаг» возродили инклюзивный театр «Инженю»
В Минском городском социальном пансионате «Очаг» с комфортом проживают более 620 человек. Здесь оказывают разнообразные услуги, направленные на поддержку пожилых людей, пенсионеров и лиц с особенностями развития. Пансионат обеспечивает профессиональный уход, предоставляет медицинскую помощь и организует программы социальной реабилитации. Все это помогает создать благоприятные условия для полноценной и яркой жизни постояльцев, а также для их восстановления.
Юлия Горошко, заместитель директора психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 3 г. Минска:
Очаг – это символ тепла, домашнего уюта. И все наши сотрудники, весь наш коллектив старается создать поистине домашнюю обстановку, добрую, уютную. Сделать такие условия, чтобы сохранить активность наших жителей. Работают и реабилитационные мастерские, и актовый зал с различными видами деятельностей. Кружки и клубы по интересам – танцевальные, вокальные.
На базе пансионата когда-то функционировал и театр. Артисты гастролировали с выступлениями даже за рубежом. В прошлом году театр вновь удалось возродить.
Юрий Бреус, художественный руководитель инклюзивного театра «Инженю»:
Так получилось, что моя мама оказалась здесь. У нее был возрастной Альцгеймер. Она здесь прожила пять лет. Я все время навещал ее и видел, как здесь осуществляется уход, лечение за людьми. И общение с этими людьми отложило, знаете, такой отпечаток на душе.
С участием Юрия был основан инклюзивный театр «Инженю», который открыл новые горизонты для жильцов пансионата. Он предоставил возможность людям с разными способностями не только заниматься творчеством, но и стать частью коллектива.
Юрий Бреус, художественный руководитель инклюзивного театра «Инженю»:
Вот, получился такой костяк, группа где-то человек 20. Мы как одна семья уже. Мы начали с литературной композиции, сейчас у нас уже полноценное драматургическое произведение с музыкой и танцами. Мы готовим к 1 апреля цирковую программу веселую с клоунадой, к 80-летию Победы – партизанские частушки.
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