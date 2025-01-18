Творчество для всех! В Минском городском социальном пансионате «Очаг» возродили инклюзивный театр «Инженю»

В Минском городском социальном пансионате «Очаг» с комфортом проживают более 620 человек. Здесь оказывают разнообразные услуги, направленные на поддержку пожилых людей, пенсионеров и лиц с особенностями развития. Пансионат обеспечивает профессиональный уход, предоставляет медицинскую помощь и организует программы социальной реабилитации. Все это помогает создать благоприятные условия для полноценной и яркой жизни постояльцев, а также для их восстановления.

Юлия Горошко, заместитель директора психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 3 г. Минска: Очаг – это символ тепла, домашнего уюта. И все наши сотрудники, весь наш коллектив старается создать поистине домашнюю обстановку, добрую, уютную. Сделать такие условия, чтобы сохранить активность наших жителей. Работают и реабилитационные мастерские, и актовый зал с различными видами деятельностей. Кружки и клубы по интересам – танцевальные, вокальные.

На базе пансионата когда-то функционировал и театр. Артисты гастролировали с выступлениями даже за рубежом. В прошлом году театр вновь удалось возродить.

Юрий Бреус, художественный руководитель инклюзивного театра «Инженю»:

Так получилось, что моя мама оказалась здесь. У нее был возрастной Альцгеймер. Она здесь прожила пять лет. Я все время навещал ее и видел, как здесь осуществляется уход, лечение за людьми. И общение с этими людьми отложило, знаете, такой отпечаток на душе.

С участием Юрия был основан инклюзивный театр «Инженю», который открыл новые горизонты для жильцов пансионата. Он предоставил возможность людям с разными способностями не только заниматься творчеством, но и стать частью коллектива.