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Какие программы поддержки пенсионеров реализуются под эгидой Мингорсовета? Ответила депутат

21 марта 2025 14:09
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О том, как в Беларуси реализуются программы помощи пенсионерам, какие меры принимаются для улучшения их качества жизни, а также о многом другом поговорили с гостьей проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Татьяна Лисай, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Какие основные программы помощи пенсионерам под эгидой Мингорсовета реализуются сегодня? Каковы главные цели этих программ? Как они помогают улучшить качество жизни пенсионеров?

Какие программы поддержки пенсионеров реализуются под эгидой Мингорсовета? Ответила депутат-2

Татьяна Лисай, депутат Минского городского Совета депутатов:
Сегодня реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на повышение качества жизни наших уважаемых пенсионеров. Это и доплаты к пенсиям, и оформление документов у нотариусов за полцены, это и скидки в магазинах. Наши пенсионеры имеют возможность один раз в два года оформить путевку в санаторий по хорошей скидке и по состоянию здоровья. Также в летний период, с 1 мая по 31 октября, пенсионер имеет право на скидку в пригородном транспорте и в электричках экономкласса. Мы стараемся учитывать потребности категории каждого пенсионера, разрабатывая адресные программы поддержки. 

# Пенсионеры # Государственная социальная политика # Социальная инфраструктура # Социальная помощь # Наталья Надольская

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