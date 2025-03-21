Какие программы поддержки пенсионеров реализуются под эгидой Мингорсовета? Ответила депутат

О том, как в Беларуси реализуются программы помощи пенсионерам, какие меры принимаются для улучшения их качества жизни, а также о многом другом поговорили с гостьей проекта «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Татьяна Лисай, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Какие основные программы помощи пенсионерам под эгидой Мингорсовета реализуются сегодня? Каковы главные цели этих программ? Как они помогают улучшить качество жизни пенсионеров?
Татьяна Лисай, депутат Минского городского Совета депутатов:
Сегодня реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на повышение качества жизни наших уважаемых пенсионеров. Это и доплаты к пенсиям, и оформление документов у нотариусов за полцены, это и скидки в магазинах. Наши пенсионеры имеют возможность один раз в два года оформить путевку в санаторий по хорошей скидке и по состоянию здоровья. Также в летний период, с 1 мая по 31 октября, пенсионер имеет право на скидку в пригородном транспорте и в электричках экономкласса. Мы стараемся учитывать потребности категории каждого пенсионера, разрабатывая адресные программы поддержки.