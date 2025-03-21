Какие программы поддержки пенсионеров реализуются под эгидой Мингорсовета? Ответила депутат

О том, как в Беларуси реализуются программы помощи пенсионерам, какие меры принимаются для улучшения их качества жизни, а также о многом другом поговорили с гостьей проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Татьяна Лисай, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Какие основные программы помощи пенсионерам под эгидой Мингорсовета реализуются сегодня? Каковы главные цели этих программ? Как они помогают улучшить качество жизни пенсионеров?