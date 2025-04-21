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В Литве работодатели прогнозируют трудности с набором персонала

21 апреля 2025 07:10
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Большие проблемы на рынке труда Литвы. Работодатели прогнозируют трудности с набором персонала, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве работодатели прогнозируют трудности с набором персонала-2

Так, о кризисе говорят 12 % компаний, это вдвое больше, чем несколько лет назад. 83 % предприятий столкнутся с нехваткой работников из-за автоматизации производства. Больше всего пострадали компании из административной сферы и сферы обслуживания, предприятия размещения и питания, транспортные организации, а также учреждения госуправления. В ходе опроса большинство работодателей назвали причины, по которым сотрудники покидают компанию: в основном это недовольство зарплатой и достижение пенсионного возраста.

# Экономический кризис # Новости Литвы

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