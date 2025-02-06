Гимнастика для тех, кому за 60. Рассказываем, где в Минске пенсионеры могут заниматься спортом

Алина Трус, корреспондент:

В центре социального обслуживания с утра не просто зарядка. На выбор – гимнастика с ленточками или гимнастика на стульях. Физическая нагрузка немаленькая. Зато хорошее настроение на целый день точно обеспечено. Иван и Алла совсем недавно познакомились на оздоровительной гимнастике. Пришли на занятия для поддержания хорошей формы и из интереса. Как итог – судьбоносная встреча и много положительных эмоций.

Иван Пузан и Алла Янцевич, участники кружка по оздоровительной гимнастике:

– Мы веселые идем, и настроение хорошее.

– Всегда ждем этого часа, чтобы переступить порог этого заведения. Честно.

– Хорошие у нас все люди. Принимают и улыбаются. И настроение хорошее. И помогают, поправляют делать упражнения. Мы хотим еще на танцы пойти.

– Мечтаем, да. А Валентина Ильинец уже далеко не первый месяц проводит будни в центре социального обслуживания. Для нее привычен плотный график. Разнообразные хобби стали неотъемлемой частью жизни. Так пенсия совсем нескучна.

Валентина Ильинец, участница кружка по оздоровительной гимнастике:

Я очень хотела заниматься где-нибудь активной деятельностью. И я открыла интернет и нашла, что существуют в Минске очень много социальных центров. И самый близкий от меня, самый лучший – на Люцинской, 17. И я пришла туда. Мне очень понравились люди, которые меня встретили доброжелательно, с улыбкой и предложили мне ряд занятий.