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В Конго количество погибших из-за пожара на лодке возросло до 148 человек

21 апреля 2025 07:07
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О событиях за рубежом. В Конго количество погибших из-за пожара на лодке возросло до 148 человек, более сотни все еще числятся пропавшими без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Конго количество погибших из-за пожара на лодке возросло до 148 человек-2

Напомним, в прошлую среду на северо-западе республики из-за возгорания опрокинулась лодка с 500 пассажирами на борту. Огонь вспыхнул на кухне из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Люди, испугавшись пламени, начали прыгать в воду. Многие не умели плавать и утонули. Среди погибших есть дети. У тех, кому удалось выжить на горящей лодке, врачи констатировали ожоги. Спасатели при поддержке волонтеров продолжают поиски пропавших без вести.

# ЧП # Пожар

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