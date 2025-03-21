Пенсионерам скучать некогда! Рассказываем о месте в Минске, где пожилые люди могут найти хобби по душе
Йога, гимнастика, вязание, литературные чтения, освоение мобильного телефона и ПК. В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Советского района пенсионерам скучать некогда, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».
Элла Маркевич, корреспондент:
Здесь работает свыше 40 клубов и кружков по интересам. Примечательно, что многие из них ведут волонтеры, вышедшие на пенсию. Одно из самых популярных направлений – танцы. Здесь их аж 13 видов!
Восточные, бальные, исторические, линейные, цыганские и даже танго. В таком разнообразии танцев каждый сможет найти что-то по своему вкусу. Выход на пенсию – это время, когда наконец можно осуществить свои заветные мечты. И Надежда – яркий тому пример. Уже почти три года она занимается тем, что близко сердцу, – танцами.
Надежда Козючец:
Когда я пришла и увидела этот маленький, но очень хороший, уютный, доброжелательный коллектив, я смотрела на них, распахнув глаза, и думала: да я никогда не буду танцевать так, как они. Но именно их поддержка, настойчивость, творческие подходы – это все как раз делало так, что появлялось больше желания, энергии. Когда занимаешься тем, что тебе нравится, это дает крылья за спиной, идет приток энергии.
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