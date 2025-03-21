Пенсионерам скучать некогда! Рассказываем о месте в Минске, где пожилые люди могут найти хобби по душе

Йога, гимнастика, вязание, литературные чтения, освоение мобильного телефона и ПК. В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Советского района пенсионерам скучать некогда, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Элла Маркевич, корреспондент:

Здесь работает свыше 40 клубов и кружков по интересам. Примечательно, что многие из них ведут волонтеры, вышедшие на пенсию. Одно из самых популярных направлений – танцы. Здесь их аж 13 видов!

Восточные, бальные, исторические, линейные, цыганские и даже танго. В таком разнообразии танцев каждый сможет найти что-то по своему вкусу. Выход на пенсию – это время, когда наконец можно осуществить свои заветные мечты. И Надежда – яркий тому пример. Уже почти три года она занимается тем, что близко сердцу, – танцами.