Великобритания намерена значительно увеличить производство оружия

Так, одна из компаний намерена за два года нарастить выпуск снарядов «натовского» калибра в 155 миллиметров, а также взрывчатого вещества с использованием новой технологии. По поставкам этих двух позиций Лондон сильно зависит от Франции и США. Мобильный завод, все оборудование для которого можно разместить в одном грузовом контейнере, может производить до 100 тонн взрывчатки за год.