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Великобритания намерена значительно увеличить производство оружия

21 апреля 2025 07:22
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Великобритания намерена значительно увеличить производство оружия, чтобы не зависеть от импорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания намерена значительно увеличить производство оружия-2

Так, одна из компаний намерена за два года нарастить выпуск снарядов «натовского» калибра в 155 миллиметров, а также взрывчатого вещества с использованием новой технологии. По поставкам этих двух позиций Лондон сильно зависит от Франции и США. Мобильный завод, все оборудование для которого можно разместить в одном грузовом контейнере, может производить до 100 тонн взрывчатки за год.

# Международная политика

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