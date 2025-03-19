В Молодечненском районе более 2000 многодетных семей! Узнали, как их поддерживает государство
Услугами няни в Молодечненском районе в 2024 году воспользовалось 44 семьи, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Такая возможность предоставляется родителям двойни и тройни, а также там, где воспитывается ребенок-инвалид. Такая важная помощь всегда очень кстати.
Елена Борода, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Молодечненского райисполкома:
Со стороны территориального центра социального обслуживания также предоставляются меры социальной поддержки: это, в первую очередь, услуги няни, которые предоставляются отдельным категориям семей, в том числе у которых родились близнецы либо воспитываются дети-инвалиды. Кроме этого, у нас есть услуги дневной передержки для семей, которые воспитывают детей-инвалидов.
Социальная политика в Беларуси направлена на создание благополучных условий для семей, предусмотрены различные меры поддержки. Только в Молодечненском районе проживает более 2 000 многодетных. 270 матерей – орденоносцы.
Елена Борода:
Все те меры государственной поддержки, которые реализуются в Республике Беларусь, в полной мере создают условия для рождения и воспитания детей. У нас выстроена система государственных пособий семьям, воспитывающим детей, причем таким образом, что все дети раннего возраста получают равную поддержку со стороны государства.
Елена Борода:
Государственное пособие – это не единственная мера поддержки. Выплачиваются ежегодно многодетным семьям помощи к новому учебному году на каждого школьника. Значительные меры поддержки оказываются семьям, у которых родились двое и более детей. Им оказывается помощь единовременно, в размере двух бюджетов прожиточного минимума на каждого ребенка.
Значительная помощь оказывается в виде семейного капитала. На сегодня 2 130 семей в Молодечненском районе имеют депозитные счета по данной программе, 1 333 семьи воспользовались правом на досрочное использование семейного капитала.
Для семей, имеющих небольшой доход, предусмотрена система государственной адресной социальной помощи, когда она предоставляется семьям в зависимости от уровня доходов и может предоставляться в виде ежемесячной, единовременной помощи, а также в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни.
Подробности – в видео.