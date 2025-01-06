Как помогают соцработникам не выгорать – опытом поделилась Ольга Василевская

Беларусь – социальное государство. В основе политики – человек, его права и потребности. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества остается визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях. Это неоднократно подчеркивал Глава государства.
Большое внимание в нашей стране уделяют людям старшего возраста и инвалидам. Для оказания им необходимой поддержки постоянно развивается государственная система социального обслуживания. Сострадание, милосердие и отзывчивость – качества, которые присущи белорусам. Это своеобразный генетический код нации. А для работников социальной защиты это еще и принципы, на которых основан их ежедневный труд.
5 января в Беларуси отмечают профессиональный праздник сотрудники отрасли. Представители этой сферы сегодня гости программы «Большой город».
Юлия Алексееюк, ведущая ток-шоу:
Быть социальным работником – дело непростое, как вы помогаете, как вы организовываете процесс так, чтобы люди не выгорали?
Ольга Василевская, заместитель председателя Комитета по труду, занятости, и социальной защите Мингорисполкома:
Работа, связанная с людьми, – это работа с высокой степенью психоэмоциональной нагрузки, в любом случае мы стараемся для того, чтобы в наших трудовых коллективах была комфортная обстановка, взаимопонимание, взаимовыручка и поддержка. Мы очень много времени уделяем и обучению молодежи.
В каждом территориальном центре у нас есть психологи, которые оказывают услуги не только населению, но и организуют микроклимат в коллективах, и каждый сотрудник может получить консультацию. Доброжелательность руководства, нацеленность на решение проблем наших работников, созданный микроклимат позволяют людям не выгорать.
И хочу сказать, что наши специалисты, которые давно работают в профессии, с удовольствием обучают молодых, это для них тоже возможность профессионально не выгорать, а передавать свой опыт.
Подробнее в видео.