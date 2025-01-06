Как помогают соцработникам не выгорать – опытом поделилась Ольга Василевская

Беларусь – социальное государство. В основе политики – человек, его права и потребности. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества остается визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях. Это неоднократно подчеркивал Глава государства.

Большое внимание в нашей стране уделяют людям старшего возраста и инвалидам. Для оказания им необходимой поддержки постоянно развивается государственная система социального обслуживания. Сострадание, милосердие и отзывчивость – качества, которые присущи белорусам. Это своеобразный генетический код нации. А для работников социальной защиты это еще и принципы, на которых основан их ежедневный труд.

5 января в Беларуси отмечают профессиональный праздник сотрудники отрасли. Представители этой сферы сегодня гости программы «Большой город».