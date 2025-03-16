Возглавляет ТЦСОН с 2004-го! Белоруска рассказала о важности работы в соцзащите

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина».
С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина».
Надежда Белостоцкая, директор территориального центра социального обслуживания населения Гомельского района:
Так случилось, что моя жизнь связана с отраслью соцзащиты. Мой отец, у него одно рабочее место, всю жизнь был директором психоневрологического интерната. Я жила с этим, видела, как он работал, как отдавал себя, как ему это было важно. В моей жизни не было других вариантов, как пойти в эту отрасль.
Я начинала инспектором в отделении социальной помощи на дому. Ну и потом, когда согласно социальным стандартам создавались центры социального обслуживания, меня поставили директором. Фактически с 2004 года я возглавляю центр социального обслуживания. Это мое единственное место работы.
Надежда Белостоцкая:
Работа всегда мне приносит удовольствие, потому что я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься. Коллектив у нас хороший, слаженный. Это моя команда, с которой мы на протяжении многих лет работаем. Вместе переживаем удачи, какие-то трудности. Вместе находим выход из разных ситуаций. Ну и самое главное – мы оказываем помощь людям. Это немаловажно.
Сегодня на учете в центре состоят более 14 тысяч человек. Это и многодетные семьи, это и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Очень много людей, и у каждого своя история, у каждого своя проблема. И к каждому надо найти индивидуальный подход. Может быть, человек и не знает, что ему надо. Но мы должны ему помочь найти выход из той ситуации трудной, в которой он оказался.
Подробности в видео.