Как продвигают ЗОЖ среди пенсионеров? Узнали об открытии новых объектов в Минске

О том, как в Беларуси реализуются программы помощи пенсионерам, какие меры принимаются для улучшения их качества жизни, а также о многом другом поговорили с гостьей проекта «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Татьяна Лисай, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Что делается в Минске для продвижения здорового образа жизни и физической активности среди пожилых людей? Какие меры предпринимаются для обеспечения доступности культурных мероприятий для пенсионеров и пожилых людей в нашем городе?
Татьяна Лисай, депутат Минского городского Совета депутатов:
Во дворах устанавливаются уютные скамеечки, также облагораживаются скверы и парки, устанавливаются уличные тренажеры. Насколько я знаю, скоро будет открытие нового сквера Омара Хайяма совместно с Центром технического творчества. Здорово, когда пенсионеры, семьи с детками могут провести хорошо время в парках, скверах.
Также в Серебрянке, в Ленинском районе, благодаря организации ветеранов было принято решение о том, где и как пенсионеры могут отдохнуть. Мы решили сделать танцевальную площадку на базе гимназии № 28 имени Владимира Короткевича, где танцевальная площадка в летний период проходит, где пожилые люди могут спокойно прийти, потанцевать, пообщаться, поделиться друг с другом мнением, поговорить о внуках. Это прекрасно, что они сегодня активны.