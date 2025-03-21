Как продвигают ЗОЖ среди пенсионеров? Узнали об открытии новых объектов в Минске

О том, как в Беларуси реализуются программы помощи пенсионерам, какие меры принимаются для улучшения их качества жизни, а также о многом другом поговорили с гостьей проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Татьяна Лисай, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Что делается в Минске для продвижения здорового образа жизни и физической активности среди пожилых людей? Какие меры предпринимаются для обеспечения доступности культурных мероприятий для пенсионеров и пожилых людей в нашем городе?