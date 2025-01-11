Изостудия, полиграфия, плавание. Чему ещё обучают подопечных в центре соцреабилитации «Росток»

6 ноября 2024-го в Острошицком городке после реконструкции распахнул двери центр социальной реабилитации «Росток». Его сотрудники помогают людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Елена Филимонова, директор центра социальной реабилитации, абилитации детей-инвалидов и инвалидов «Росток»:

Основная задача центра – научить людей, которые получили инвалидность, жить по-новому: из пассивного образа жизни – в активный. Проводится у нас в центре комплексная реабилитация.

Елена Филимонова:

Мы находимся в корпусе социально-бытовой реабилитации. И здесь находятся мастерские разной направленности: изостудия, гончарная, обучаем швейному мастерству, кружок по домоводству. Кружки посещают с удовольствием.