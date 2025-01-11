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Изостудия, полиграфия, плавание. Чему ещё обучают подопечных в центре соцреабилитации «Росток»

11 января 2025 10:10
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6 ноября 2024-го в Острошицком городке после реконструкции распахнул двери центр социальной реабилитации «Росток». Его сотрудники помогают людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Изостудия, полиграфия, плавание. Чему ещё обучают подопечных в центре соцреабилитации «Росток»-2

Елена Филимонова, директор центра социальной реабилитации, абилитации детей-инвалидов и инвалидов «Росток»: 
Основная задача центра – научить людей, которые получили инвалидность, жить по-новому: из пассивного образа жизни – в активный. Проводится у нас в центре комплексная реабилитация.

Изостудия, полиграфия, плавание. Чему ещё обучают подопечных в центре соцреабилитации «Росток»-4

Елена Филимонова:
Мы находимся в корпусе социально-бытовой реабилитации. И здесь находятся мастерские разной направленности: изостудия, гончарная, обучаем швейному мастерству, кружок по домоводству. Кружки посещают с удовольствием.

Изостудия, полиграфия, плавание. Чему ещё обучают подопечных в центре соцреабилитации «Росток»-6

Центр предлагает богатый спектр услуг: от занятий плаванием в бассейне до тренировок в спортивных залах. Подопечные также посещают полиграфическую мастерскую, где учатся компьютерной грамотности и основам дизайна.

Подробнее в видео.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Социальная помощь # Елена Филимонова

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