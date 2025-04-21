Южные районы США оказались во власти шторма. В Техасе и Оклахоме бушуют ураганные ветры и сильные дожди. Стихия унесла жизни уже как минимум троих человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько часов местами выпало до ста миллиметров осадков, что привело к масштабному разливу рек. Но самый большой ущерб нанесли более 20 торнадо, которые прошлись по штатам. Они оставили без света несколько тысяч домохозяйств, повалили сотни деревьев. По данным властей, сильные повреждения получили около 30 зданий. Некоторые оказались полностью разрушены. Из-за завалов закрыты многие шоссе. По данным синоптиков, сильные дожди и ураганы будут бушевать в США еще несколько дней.