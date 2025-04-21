Прямой эфир

В Техасе и Оклахоме бушуют ураганные ветры и сильные дожди

21 апреля 2025 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Южные районы США оказались во власти шторма. В Техасе и Оклахоме бушуют ураганные ветры и сильные дожди. Стихия унесла жизни уже как минимум троих человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техасе и Оклахоме бушуют ураганные ветры и сильные дожди-2

За несколько часов местами выпало до ста миллиметров осадков, что привело к масштабному разливу рек. Но самый большой ущерб нанесли более 20 торнадо, которые прошлись по штатам. Они оставили без света несколько тысяч домохозяйств, повалили сотни деревьев. По данным властей, сильные повреждения получили около 30 зданий. Некоторые оказались полностью разрушены. Из-за завалов закрыты многие шоссе. По данным синоптиков, сильные дожди и ураганы будут бушевать в США еще несколько дней.

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
Великобритания намерена значительно увеличить производство оружия
21 апреля 2025 07:22

Великобритания намерена значительно увеличить производство оружия

Жертвами автокатастрофы в Иллинойсе стали 4 человека
21 апреля 2025 07:21

Жертвами автокатастрофы в Иллинойсе стали 4 человека

В Литве работодатели прогнозируют трудности с набором персонала
21 апреля 2025 07:10

В Литве работодатели прогнозируют трудности с набором персонала