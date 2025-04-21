В Пружанах приступили к реконструкции мемориала сожжённым деревням
Он дорог людям как память о войне. В Пружанах приступили к реконструкции мемориала сожженным деревням. Его установили почти 20 лет назад в центре города. В сборе средств тогда приняли участие сотни людей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня так же дружно восстанавливают. Специалисты демонтируют покрытие и заменяют его на современные плиты из керамогранита. Неизменным останется сердце комплекса – догорающее пламя. Это символ сожженных деревень.
Ольга Зинкевич, методист Пружанского районного центра культуры:
Это символизирует то, что осталось от сожженного деревянного дома, от сожженных деревень, вот эти комины. Между данными коминами расположен христианский крест, как символ памяти и молитвы.
Строители работают и в городском сквере. Ко дню Великой Победы здесь обновляют аллею памяти. Священным для горожан местом станет стела с портретами героев.
Юлия Пасько, заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Пружанского райисполкома:
Планируется установить 11 двухсторонних стел с портретами героев, судьба которых так или иначе связана с Пружанщиной. Также на стелах, кроме портретов, будет размещен QR-код, благодаря которому можно узнать более полную информацию каждого героя.
За годы фашистской оккупации каратели сожгли 135 деревень Пружанского района. 43 из них так и не возродились. Это новые данные прокуратуры.