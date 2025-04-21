В Пружанах приступили к реконструкции мемориала сожжённым деревням

Он дорог людям как память о войне. В Пружанах приступили к реконструкции мемориала сожженным деревням. Его установили почти 20 лет назад в центре города. В сборе средств тогда приняли участие сотни людей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня так же дружно восстанавливают. Специалисты демонтируют покрытие и заменяют его на современные плиты из керамогранита. Неизменным останется сердце комплекса – догорающее пламя. Это символ сожженных деревень.

Ольга Зинкевич, методист Пружанского районного центра культуры:

Это символизирует то, что осталось от сожженного деревянного дома, от сожженных деревень, вот эти комины. Между данными коминами расположен христианский крест, как символ памяти и молитвы. Строители работают и в городском сквере. Ко дню Великой Победы здесь обновляют аллею памяти. Священным для горожан местом станет стела с портретами героев.