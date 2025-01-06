Каким должен быть социальный работник по своим качествам? Мнение высказала представитель колледжа сферы обслуживания

Беларусь — социальное государство. В основе политики — человек, его права и потребности. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества остается визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях. Это неоднократно подчеркивал Глава государства.
Большое внимание в нашей стране уделяют людям старшего возраста и инвалидам. Для оказания им необходимой поддержки постоянно развивается государственная система социального обслуживания. Сострадание, милосердие и отзывчивость – качества, которые присущи белорусам. Это своеобразный генетический код нации. А для работников социальной защиты это еще и принципы, на которых основан их ежедневный труд.
5 января в Беларуси отмечают профессиональный праздник сотрудники отрасли. Представители этой сферы сегодня гости программы «Большой город».
Юлия Алексееюк, ведущая ток-шоу:
Органы социальной защиты – это все-таки та сфера, где нужно быть очень человечным. Какие еще качества вы можете выделить, глядя на тех, кто обучается у вас в колледже.
Кристина Матюшонок, заведующий отделением специальности «Социальная работа» Минского государственного колледжа сферы обслуживания:
Я думаю, что ответственность, безусловно, любовь к людям. Работа связана с людьми, с общением с людьми, и для этого людей нужно любить, безусловно. Должны быть отзывчивыми, честными, целеустремленными, настойчивыми. Знаете, наши учащиеся всегда такие доброжелательные. Если мы говорим об учащихся специальности «Социальная работа» непосредственно, они с удовольствием ходят в территориальный центр социального обслуживания населения на практику.
Они очень положительно отзываются об организации работы, как с ними работают, как их учат непосредственно на рабочих местах работать, общаться с людьми, они очень уважительно относятся к людям, с которыми они работают, чаще всего они работают с лицами пожилого возраста. И вот мне кажется, я думаю, что наша молодежь – это самая лучшая молодежь.
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