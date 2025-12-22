Новости по тегу #Снегурочка

В сказочном тереме Снегурочки можно загадать самое заветное желание. Она обещает, что обязательно передаст его Деду Морозу.
Встречал внучку белорусский Дед Мороз со своим российским коллегой. О личной встрече с волшебником из Великого Устюга мечтали, пожалуй, все гости сегодняшнего праздника.
В традиционном шуточном старте приняли участие 70 спортивных пар из разных уголков Беларуси.
Открывали праздничный сезон девять пар сказочных персонажей, представляющих каждый район города. Они подготовили хореографические, вокальные и театральные номера.
Конкурс юбилейный, десятый, в этот раз стал самым масштабным. Его финалисты примут участие в марафоне добра «Наши дети». Он стартует уже 15 декабря.
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