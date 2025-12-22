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Новости по тегу #Снегурочка

В Городокском районе открылась резиденция Снегурочки
22 декабря 2025 17:19

В Городокском районе открылась резиденция Снегурочки

Предновогодний вайб присутствует! Снегурочка вернулась в Беловежскую пущу
06 декабря 2025 18:58

Предновогодний вайб присутствует! Снегурочка вернулась в Беловежскую пущу

Дед Мороз и Снегурочка на лошадях – в Ратомке прошёл рождественский турнир по преодолению препятствий
30 декабря 2024 17:43

Дед Мороз и Снегурочка на лошадях – в Ратомке прошёл рождественский турнир по преодолению препятствий

Форум Дедов Морозов и Снегурочек открыл сезон уличных новогодних гуляний в Минске
24 декабря 2024 19:07

Форум Дедов Морозов и Снегурочек открыл сезон уличных новогодних гуляний в Минске

В Минске выбрали лучших Деда Мороза и Снегурочку на сцене фестиваля «Ёлка-фэст»
09 декабря 2024 07:15

В Минске выбрали лучших Деда Мороза и Снегурочку на сцене фестиваля «Ёлка-фэст»

Дед Мороз и Снегурочка на вертолёте! Чем удивил праздник у минского Дома милосердия?
13 января 2024 17:29

Дед Мороз и Снегурочка на вертолёте! Чем удивил праздник у минского Дома милосердия?

У Ратуши собрались все Деды Морозы Минска, чтобы торжественно дать старт празднованию Нового года
24 декабря 2023 13:46

У Ратуши собрались все Деды Морозы Минска, чтобы торжественно дать старт празднованию Нового года

Резиденция белорусского Деда Мороза отмечает 20 лет. Как обновят новогоднюю локацию?
09 декабря 2023 18:08

Резиденция белорусского Деда Мороза отмечает 20 лет. Как обновят новогоднюю локацию?

«Люди у вас лучшие в мире». В Раубичах завершился четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону
22 января 2023 19:28

«Люди у вас лучшие в мире». В Раубичах завершился четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону

7 подушек, трон и зал для аудиенций. Посмотрели, как живут Дед Мороз и Снегурочка в Беловежской пуще
02 января 2023 14:23

7 подушек, трон и зал для аудиенций. Посмотрели, как живут Дед Мороз и Снегурочка в Беловежской пуще

«Все хотят попасть именно к нам». Как проводят время гости в поместье беловежского Деда Мороза?
02 января 2023 10:10

«Все хотят попасть именно к нам». Как проводят время гости в поместье беловежского Деда Мороза?

Разморозить Снегурочку и найти Деда Мороза. Вот какие необычные забавы придумали для детей в Могилёве
02 января 2023 07:19

Разморозить Снегурочку и найти Деда Мороза. Вот какие необычные забавы придумали для детей в Могилёве