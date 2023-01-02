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Разморозить Снегурочку и найти Деда Мороза. Вот какие необычные забавы придумали для детей в Могилёве

02 января 2023 07:19
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Новости Беларуси. Отыскать Деда Мороза, разморозить Снегурочку и выполнить задания от хитрой Бабы Яги и Лешего. Новогодний квест в Могилевском зоосаде прошли более тысячи гостей из разных уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разморозить Снегурочку и найти Деда Мороза. Вот какие необычные забавы придумали для детей в Могилёве-1

Для туристов учащиеся агролесотехнического колледжа подготовили настоящую сказку. Для них созданы яркие локации. В новогодний сценарий удачно вписываются звери, которые добавляют колорит зимней истории. Олени на заснеженных горизонтах и белки с орехами стали главными героями атмосферных фотосессий.

Разморозить Снегурочку и найти Деда Мороза. Вот какие необычные забавы придумали для детей в Могилёве-4

Детишки хорошие, им нравится наша программа, мне нравятся их стихотворения. Они приходят сюда получать радость, мы им это дарим: веселье, развлечения.

Разморозить Снегурочку и найти Деда Мороза. Вот какие необычные забавы придумали для детей в Могилёве-7

Мне понравился праздник. И когда мы ходили в доме Деда Мороза, там понравилось очень.

Разморозить Снегурочку и найти Деда Мороза. Вот какие необычные забавы придумали для детей в Могилёве-10

Когда шла сюда, я думала, что будет очень холодно. Но тут такие подвижные игры, и теперь мне жарко уже.

Разморозить Снегурочку и найти Деда Мороза. Вот какие необычные забавы придумали для детей в Могилёве-13

В Могилевском зоосаде есть «мост желаний». По поверью, если в предновогодние дни, стоя на нем, загадать самое заветное, оно обязательно сбудется.

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# Новый год # общество # Дед Мороз # Снегурочка # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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