Разморозить Снегурочку и найти Деда Мороза. Вот какие необычные забавы придумали для детей в Могилёве

Новости Беларуси. Отыскать Деда Мороза, разморозить Снегурочку и выполнить задания от хитрой Бабы Яги и Лешего. Новогодний квест в Могилевском зоосаде прошли более тысячи гостей из разных уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для туристов учащиеся агролесотехнического колледжа подготовили настоящую сказку. Для них созданы яркие локации. В новогодний сценарий удачно вписываются звери, которые добавляют колорит зимней истории. Олени на заснеженных горизонтах и белки с орехами стали главными героями атмосферных фотосессий.

Детишки хорошие, им нравится наша программа, мне нравятся их стихотворения. Они приходят сюда получать радость, мы им это дарим: веселье, развлечения.

Мне понравился праздник. И когда мы ходили в доме Деда Мороза, там понравилось очень.

Когда шла сюда, я думала, что будет очень холодно. Но тут такие подвижные игры, и теперь мне жарко уже.