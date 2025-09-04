Обладают ли леворукие люди уникальными способностями – узнали у специалиста
Левши – самое многочисленное меньшинство планеты. Раньше их пытались переучить, так как считали порождением дьявола. Сейчас ситуация изменилась. О том, как эти уникальные люди выживают среди праворуких, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Почему леворукость формируется внутриутробно – объяснила врач.
Ольга Бурлакова, ведущая:
С точки зрения науки это можно как-то объяснить, что действительно эксперты замечают, что люди с левшеством обладают уникальными особенностями?
Светлана Пашкевич, заведующая Центром мозга Института физиологии НАН Беларуси:
Для того, чтобы оценить, человек использует правую руку, правую сторону, мы регистрируем активность в нашем левом полушарии. Там мы можем заметить, что будут очень точные зоны письма, речи. Это такие специфические участки коры больших полушарий, в которых скопление нейронов, которые обладают конкретной функцией. Если мы обратим внимание на левшей, то увидим, что у них в большей степени вот эти участки будут менее локализованы либо с левой стороны будут больше размыты и растянуты по тем структурам, которые неспецифические. Отвечают за технику письма, распознавание речи, слух, даже немножечко могут быть связи с обонянием. То есть у этих людей в большей степени будет так называемый синестезия, когда будут музыку чувствовать, как цифры, звуки. Вот эта особенность в обработке информации у левши может давать определенные такие эффекты.
Ольга Бурлакова:
То есть они могут видеть мир иначе?
Светлана Пашкевич:
Абсолютно. Могут воспринимать немножечко по-другому. Наш мозг всегда делает прогнозы. Каждый из нас является точно таким же магом, волшебником, потому что каждое наше действие мы сначала в мозгу представляем. Как раз таки у левшей и правшей вот это представление о том, что вы будете делать, то есть еще не сделали, но намерение, также будет принципиально по-разному регистрироваться. Но это совершенно не значит, что интеллектуальные способности, наша высшая нервная деятельность, то есть наши познания, наш гнозис, наше целеполагание, наш праксис будут отличаться у левшей и правшей. Мы абсолютно одинаковы в нашем познании мира и в том, как реагируем. Но те особенности мозга, которые есть у левшей, предопределяют то, что у них мозг получил возможность быть более пластичным, устойчивым к, например, острым случающимся инсультам. Они быстрее восстановятся, потому что у них перекрываются вот эти зоны и быстрее возьмут на себя обязанности тех нейронов, которые погибли, их соседи.
Подробности в видео.
Фото: pixabay