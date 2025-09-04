Обладают ли леворукие люди уникальными способностями – узнали у специалиста

Левши – самое многочисленное меньшинство планеты. Раньше их пытались переучить, так как считали порождением дьявола. Сейчас ситуация изменилась. О том, как эти уникальные люди выживают среди праворуких, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Почему леворукость формируется внутриутробно – объяснила врач. Ольга Бурлакова, ведущая:

С точки зрения науки это можно как-то объяснить, что действительно эксперты замечают, что люди с левшеством обладают уникальными особенностями?

Светлана Пашкевич, заведующая Центром мозга Института физиологии НАН Беларуси:

Для того, чтобы оценить, человек использует правую руку, правую сторону, мы регистрируем активность в нашем левом полушарии. Там мы можем заметить, что будут очень точные зоны письма, речи. Это такие специфические участки коры больших полушарий, в которых скопление нейронов, которые обладают конкретной функцией. Если мы обратим внимание на левшей, то увидим, что у них в большей степени вот эти участки будут менее локализованы либо с левой стороны будут больше размыты и растянуты по тем структурам, которые неспецифические. Отвечают за технику письма, распознавание речи, слух, даже немножечко могут быть связи с обонянием. То есть у этих людей в большей степени будет так называемый синестезия, когда будут музыку чувствовать, как цифры, звуки. Вот эта особенность в обработке информации у левши может давать определенные такие эффекты. Ольга Бурлакова:

То есть они могут видеть мир иначе?