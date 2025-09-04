На «Камволе» почётными грамотами и благодарностями наградили более 40 лучших сотрудников

40 лет в цехах и у станков – всю жизнь они посвятили заводу и любимому делу. Лучших сотрудников чествовали 4 сентября на одном из крупнейших предприятий легкой промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почетные грамоты и благодарности из рук председателя Совета Республики получили свыше 40 работников «Камволя».

Труд заводчан непростой, многие из тех, кто сегодня в рядах «старожил», пришли на производство совсем юными. Они помнят, каким завод был до модернизации: холод в цехах, старые станки и ограниченный ассортимент. Теперь же продукцию бренда знают и любят далеко за пределами страны, а внедрение инноваций и наращивание производственных мощностей позволили выпускать широчайшую линейку товаров.

Светлана Царюк, сотрудница ОАО «Камволь»:

Раньше, в 90-е годы, у нас было холодно, мы в телогрейках работали, в бурках. А сейчас совсем другое. И оборудование другое, новое. Общий стаж работы у меня в сентябре будет 54 года.

Ольга Пархимчик, химик химико-технологической лаборатории ОАО «Камволь»:

Спасибо Президенту, что произошла эта модернизация. Я прошла это все: холод, грязь. И теперь в такой чистоте, тепле работаем. Эта благодарность на всю жизнь запомнится.

«Камволь» – предприятие не только с богатой историей и традициями, но и широчайшим ассортиментом качественной продукции. Завод занимает лидирующие позиции среди предприятий СНГ и Европы по производству шерстяных, полушерстяных тканей костюмного и плательного назначения.