На «Камволе» почётными грамотами и благодарностями наградили более 40 лучших сотрудников
40 лет в цехах и у станков – всю жизнь они посвятили заводу и любимому делу. Лучших сотрудников чествовали 4 сентября на одном из крупнейших предприятий легкой промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почетные грамоты и благодарности из рук председателя Совета Республики получили свыше 40 работников «Камволя».
Труд заводчан непростой, многие из тех, кто сегодня в рядах «старожил», пришли на производство совсем юными. Они помнят, каким завод был до модернизации: холод в цехах, старые станки и ограниченный ассортимент. Теперь же продукцию бренда знают и любят далеко за пределами страны, а внедрение инноваций и наращивание производственных мощностей позволили выпускать широчайшую линейку товаров.
Светлана Царюк, сотрудница ОАО «Камволь»:
Раньше, в 90-е годы, у нас было холодно, мы в телогрейках работали, в бурках. А сейчас совсем другое. И оборудование другое, новое. Общий стаж работы у меня в сентябре будет 54 года.
Ольга Пархимчик, химик химико-технологической лаборатории ОАО «Камволь»:
Спасибо Президенту, что произошла эта модернизация. Я прошла это все: холод, грязь. И теперь в такой чистоте, тепле работаем. Эта благодарность на всю жизнь запомнится.
«Камволь» – предприятие не только с богатой историей и традициями, но и широчайшим ассортиментом качественной продукции. Завод занимает лидирующие позиции среди предприятий СНГ и Европы по производству шерстяных, полушерстяных тканей костюмного и плательного назначения.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Самое важное, что это предприятие важно для города Минска. Минский городской исполнительный комитет уже не первый год помогает в части инновационного развития в виде выделения ресурсов для модернизации, закупки станков. Также хочу отметить, что на сегодняшний момент мы большое внимание уделяем в том числе и набору молодых специалистов.
Продукция флагмана белорусской текстильной промышленности пользуется спросом не только у белорусского покупателя. Изделия экспортируются в 12 государств, в том числе страны Европы и СНГ.