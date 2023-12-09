Резиденция белорусского Деда Мороза отмечает 20 лет. Как обновят новогоднюю локацию?

Визитная карточка страны, а для малышей – больше, чем чудо света. Домашний адрес белорусского Деда Мороза – поместье в Беловежской пуще – отмечает 20-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня домой с дальнего севера вернулась Снегурочка. И именно эта встреча открывает сезон чудес и обратный отсчет перед Новым годом. Сказочные интерьеры, интерактивные экскурсии и атмосфера волшебства – в нашем сюжете.

В этом году погода явно на стороне зимней сказки. Беловежская пуща укутана снежной ватой. Синоптики скажут: циклон. А вот и нет – чудеса, ответит главный зимний волшебник Беларуси. Снег – подарок к празднику брата Деда Мороза из Великого Устюга. Хрустальные леденцы и белоснежные кружева делают усадьбу особенно нарядной, под стать юбилею. Сегодня в поместье вернулась Снегурочка. По традиции именно с приездом внучки открывается сезон новогодних чудес. Обычно главная встреча с первыми гостями нового сезона проходит на легендарном крыльце у деревянного терема, но сегодня этой традиции изменили.

Дед Мороз:

К 20-летию хотелось подготовиться, сделать что-нибудь новенькое, что-нибудь интересное. Поэтому решили, что гостей будем встречать у нашей новогодней елки. Тем более что бабушка-елочка передала свою волшебную силу внученьке-елочке. И, конечно, мы будем заряжать ее позитивом и смотреть, как она растет и крепчает из года в год.

20 лет назад было заложено основание будущей резиденции белорусского волшебника, спустя несколько лет главному Деду Морозу вручили ключ от его владений. В этом году строители потрудились над изменением торговых рядов, ремонт сделали в кафе.