Услуги стоматологов больше не по карману рядовым гражданам ЕС – об этом говорит исследование Евростата. Так, по данным опроса в 2024 году более 6 % жителей Евросоюза старше 16 лет не смогли получить необходимую помощь дантистов, поскольку оказались не в состоянии ее оплатить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые плачевные показатели в Греции, Латвии и Румынии. Особенно остро проблема стоит для людей, находящихся в группе риска по бедности. Среди них доля тех, кто не может себе позволить стоматолога, достигает 14 %.

Почти во всех странах ЕС дороговизна услуг является основной причиной неудовлетворенных потребностей в стоматологической помощи. Однако есть и другие факторы. Например, в Финляндии и Словении люди недовольны еще и длинными очередями. Похоже, европейская система здравоохранения остро нуждается в «лечении». Вот только вряд ли чиновники, зацикленные на вопросах обороны, озаботятся этой проблемой.