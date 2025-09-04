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Опрос: в 2024-м более 6% жителей ЕС не смогли получить необходимую помощь дантистов

04 сентября 2025 16:49
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Услуги стоматологов больше не по карману рядовым гражданам ЕС – об этом говорит исследование Евростата. Так, по данным опроса в 2024 году более 6 % жителей Евросоюза старше 16 лет не смогли получить необходимую помощь дантистов, поскольку оказались не в состоянии ее оплатить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опрос: в 2024-м более 6% жителей ЕС не смогли получить необходимую помощь дантистов-2

Самые плачевные показатели в Греции, Латвии и Румынии. Особенно остро проблема стоит для людей, находящихся в группе риска по бедности. Среди них доля тех, кто не может себе позволить стоматолога, достигает 14 %. 

Почти во всех странах ЕС дороговизна услуг является основной причиной неудовлетворенных потребностей в стоматологической помощи. Однако есть и другие факторы. Например, в Финляндии и Словении люди недовольны еще и длинными очередями. Похоже, европейская система здравоохранения остро нуждается в «лечении». Вот только вряд ли чиновники, зацикленные на вопросах обороны, озаботятся этой проблемой.

# Международная политика # Медицина

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