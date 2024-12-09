В Минске выбрали лучших Деда Мороза и Снегурочку на сцене фестиваля «Ёлка-фэст»

Ярко, интересно и весело. 14 лучших пар новогодних персонажей представили свои выступления на сцене фестиваля «Елка-фэст» в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сказочные дуэты из всех регионов страны и столицы соревновались в двух номинациях. Первая – «лучший Дедушка Мороз и внучка», вторая – «самая увлекательная игровая программа».

Ольга Беняк, участница конкурса:

Мы приехали из городского поселка Октябрьский, Гомельская область, мы стали победителями в номинации «лучшая игровая программа». Программа о шахматном королевстве, вся наша атрибутика тоже связана с этой тематикой. Мы будем очень стараться, чтобы зрителю было весело и по-новогоднему хорошо. С наступающим Новым годом!

Конкурс юбилейный, десятый, в этот раз стал самым масштабным. Его финалисты примут участие в марафоне добра «Наши дети». Он стартует уже 15 декабря.