У Ратуши собрались все Деды Морозы Минска, чтобы торжественно дать старт празднованию Нового года

Новости Беларуси. Все зимние волшебники Минска собрались 24 декабря у городской Ратуши, чтобы торжественно дать старт празднованию Нового года в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно неделя остается до самого теплого и сказочного торжества в году.

Елки наряжены, подарки ждут мальчишек и девчонок, а запасы хорошего настроения неисчерпаемы. Все готово к празднику – отчитались Деды Морозы перед главным волшебником столицы. Вместе со своими Снегурочками они устроили шоу для гостей и рассказали, как будет организовано празднование Нового года в каждом из районов города. Яркие эмоции зрителям подарили творческие коллективы.

– С Новым годом, дорогие внучата! С праздником всех вас! Дедушка Мороз и Снегурочка прибыли к вам, чтобы поздравить вас.

– И дать отчет главному Дедушке Морозу, что Заводской район готов к Новому году. С праздником!