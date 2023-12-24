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У Ратуши собрались все Деды Морозы Минска, чтобы торжественно дать старт празднованию Нового года

24 декабря 2023 13:46
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Новости Беларуси. Все зимние волшебники Минска собрались 24 декабря у городской Ратуши, чтобы торжественно дать старт празднованию Нового года в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно неделя остается до самого теплого и сказочного торжества в году.

У Ратуши собрались все Деды Морозы Минска, чтобы торжественно дать старт празднованию Нового года-1

Елки наряжены, подарки ждут мальчишек и девчонок, а запасы хорошего настроения неисчерпаемы. Все готово к празднику – отчитались Деды Морозы перед главным волшебником столицы. Вместе со своими Снегурочками они устроили шоу для гостей и рассказали, как будет организовано празднование Нового года в каждом из районов города. Яркие эмоции зрителям подарили творческие коллективы.

У Ратуши собрались все Деды Морозы Минска, чтобы торжественно дать старт празднованию Нового года-4

– С Новым годом, дорогие внучата! С праздником всех вас! Дедушка Мороз и Снегурочка прибыли к вам, чтобы поздравить вас.
– И дать отчет главному Дедушке Морозу, что Заводской район готов к Новому году. С праздником!

У Ратуши собрались все Деды Морозы Минска, чтобы торжественно дать старт празднованию Нового года-7

25 декабря пройдет новогоднее шествие. Сотни Дедов Морозов и Снегурочек пройдут парадом от главной елки страны до Дворца спорта. Здесь организуют театрализованное представление и концерт.

# Новый год # общество # Дед Мороз # Снегурочка # Новости Минска и Минской области

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