Демонстрирует индивидуальные особенности – что учесть при воспитании левши, объяснила психолог

Ольга Леганькова, кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой общей и детской психологии факультета дошкольного образования БГПУ имени Максима Танка:

Общие рекомендации всем родителям и праворуких, и леворуких: будьте внимательны к своим детям. Дети своим поведением демонстрируют свои индивидуальные особенности, которые вы должны учитывать при организации их развития. Где-то примерно к годам четырем-пяти ребенок уже определяется с рукой. При предложении действия такого равнозначного, он выбирает и действует определенной рукой. Если это рука левая во всех случаях, то мы понимаем, что это такое жесткое предпочтение и нарушать его не надо. То есть настойчиво говорить, что нет. Вот возьми и сделай так. Вот почему ты делаешь так? Давай мы сделаем по-другому. Этого делать не стоит. Стоит идти за этим ребенком. Стоит предложить ему инструменты. Те же ножницы есть для леворуких. То есть ребенок может попробовать, посмотреть, как получается. Можно сказать, что давай попробуем другой. Посмотрим, какой лучше у тебя получится. Будем говорить, что детки могут работать и той, и другой. Если мы говорим о подготовке к школе, например, то есть специальные даже прописи для леворуких. Есть такой известный физиолог, доктор биологических наук Марьяна Безруких. У нее есть книги еще с 80-х годов, которые посвящены левшеству. Вот даже специальные тетрадки разработаны. Есть ряд рекомендаций, где посадить ребенка, с какой стороны должен падать свет, как ребенка поддерживать.

Подробности в видео.

Фото: pixabay