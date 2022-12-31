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«Желаем вам крепкого-крепкого здоровья». Дед Мороз поздравил зрителей СТВ с Новым годом

31 декабря 2022 17:09
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В разных уголках планеты встречают Новый год и наши земляки. В программе Новости «24 часа» для вас собрали пожелания тех, кто сейчас находится далеко от родины, но чья любовь на расстоянии только крепнет.

«Желаем вам крепкого-крепкого здоровья». Дед Мороз поздравил зрителей СТВ с Новым годом-1

Поздравление белорусам пришло из самого новогоднего региона страны – Беловежской пущи.

«Желаем вам крепкого-крепкого здоровья». Дед Мороз поздравил зрителей СТВ с Новым годом-4

Дед Мороз:
Дорогие зрители канала СТВ, мы поздравляем вас с Новым годом, желаем вам крепкого-крепкого здоровья, всего самого хорошего в новом году, исполнения самых заветных желаний. И мы с радостью всегда ждем вас к себе в гости.

Поздравления от белорусов из-за рубежа собрали здесь.

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# Новый год # общество # Марина Кишкурно # Дед Мороз # Снегурочка # Фотофакт

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