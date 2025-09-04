Экспорт медицинских услуг Беларуси бьёт рекорды

Белорусам доступна красивая улыбка, а вот иностранные граждане все чаще приезжают в нашу страну, чтобы вылечить зубы у надежных специалистов по адекватной цене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для сравнения: простая пломба в США без страховки выльется в тысячу долларов. В то же время при лечении кариеса в Минске можно уложиться в 130 белорусских рублей. Стоматология – это одна из наиболее развитых сфер медицинского туризма в Беларуси, благодаря чему к нам едут пациенты из России, Европы, СНГ, дальнего зарубежья – всего представители почти 160 стран.

Исследования показывают, что стоматология в Беларуси почти вдвое дешевле, чем в России. И примерно в 2,5 раза выгоднее, чем в Прибалтике. Если клиент приехал на лечение из Скандинавии, Германии или Франции, услуга дантиста обойдется в четыре раза дешевле.

Наши клиники предлагают высокий класс обслуживания и используют передовое оборудование и методы лечения. В развитии стоматологии активное участие принимают ученые. Как один из ярких примеров – внедрение клеточных методик для восстановления костных тканей при имплантации.

Важно, что доступность и разнообразие качественных стоматологических услуг представлены не только в крупных городах, но и в регионах, и даже сельской местности. Иностранцы оставляют миллионы долларов на лечение в Беларуси, а заработанные деньги государство тратит на развитие здравоохранения в нашей стране.

В прошлом году экспорт медицинских услуг превысил 43,1 миллиона долларов. Темп роста экспорта в целом по стране увеличился на 20 %. Сегодня экспорт медицинских услуг уже бьет рекорды и превысил 115 %. Снова обратим внимание на цены.

Так, стоимость услуг в кардиологии, неврологии и нейрохирургии ниже на 48 %, чем в европейских странах, а в области онкологических заболеваний – на 44 %. При этом уровень белорусского здравоохранения на порядок выше зарубежной медицины. За последние годы белорусские клиники перестроились не только качественно и приросли количественно, изменилась их структура.

Теперь по каждому особо значимому направлению создана мощная вертикаль, начиная с ФАПов и амбулаторий и заканчивая республиканским научно-практическим центром, где внедряют лучшее, учатся у светил и берутся за наиболее сложные случаи. Это самый высокий, четвертый уровень оказания медпомощи, в котором практика тесно переплетена с теорией (каждый центр имеет в своем составе научную кафедру и научный отдел). Сегодня в Беларуси 16 РНПЦ.