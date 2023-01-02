7 подушек, трон и зал для аудиенций. Посмотрели, как живут Дед Мороз и Снегурочка в Беловежской пуще

Новости Беларуси. В 2023 году поместье беловежского Деда Мороза отпразднует свое 20-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резиденция белорусского волшебника распахнула свои двери в 2003 году и за это время приняла почти два миллиона посетителей из более чем 100 стран мира. Кристина Протосовицкая отправилась в гости к Деду Морозу сразу после самой волшебной ночи в году.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

За 20 лет в поместье белорусского Деда Мороза встретили миллионы гостей. И все основные встречи проходят именно на этом легендарном крыльце у деревянного терема. Но мало кто попадал внутрь жилища белорусского Деда Мороза. Сейчас 2 января и не факт, что волшебник дома. Но мы попробуем его застать.

– Кто там в гости к нам пожаловал? Здравствуйте-здравствуйте, ну проходите, мои хорошие. Я, конечно, гостей не ждал.

В свое время на создание сказочной усадьбы ушло несколько лет – резиденция такого масштаба стала первой в стране. Деревянный терем компактный, но здесь все продумано: от зала для аудиенций до спальни и гардеробной волшебника. Есть и рабочий кабинет.

Самое главное для дедушки, чтобы все были счастливы, чтобы дети получили подарки.

С приближением Нового года в резиденцию доставляют целые коробки с праздничной корреспонденцией – до 17 тысяч детский писем. Поместье гордится, что здесь отвечают каждому ребенку.

Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Арина, мне уже четыре годика. Дедушка не может оставить без ответа. Письма бывает, конечно, что где-то поздно доходят. Но дедушка старается всем после Нового года сразу же ответить.

А вот, собственно, моя кровать, где я иногда отдыхаю. Вот мои семь подушек.

Главная помощница Деда Мороза, Снегурочка, живет в домике напротив. Ее жилище особенно облюбовали гости поместья из-за волшебной силы зеркал внутри – это позволяет Снегурочке оставаться всегда молодой и красивой.

Они обходят мой домик вокруг. Смотрятся в это зеркало. Дети могут стать умнее и здоровее. Мужчины становятся мужественнее, а женщины – краше.

Зимняя «жаркая» пора – время, когда волшебник завоевывает сердца гостей не только со всей Беларуси, но и из Китая, России, далекой и бесснежной Африки. За 20 лет наберется больше сотни стран земного шара. А в СНГ волшебника в один год и вовсе признали самым популярным.

– Прямо из разных стран могут приезжать. Из очень далека, которые никогда не были у меня в гостях. Приезжают и оставляют, как им понравилось. И чтобы хотели еще приехать ко мне в гости.

– Ты любишь перечитывать?

– Конечно! Я все люблю перечитывать. Я иногда ее могу и пять раз за день могу перелистать.

– Дедушка, а как ты планируешь отметить 20-летие поместья?

– Я надеюсь, что оно будет очень красивое и праздничное. Приезжайте все к нам в гости! Автобусом, поездом, самолетом в гости к белорусскому волшебнику – беловежскому Деду Морозу – в праздничные дни прибывают до 8 000 туристов.

В связи со всеми событиями мира, чтобы также падал снежок, и мы могли любоваться тем, что у нас есть, что мы сохранили, смогли сберечь, приукрасить.

Ощущение новогодних праздников и что Дед Мороз существует все-таки остается.