Прямой эфир

7 подушек, трон и зал для аудиенций. Посмотрели, как живут Дед Мороз и Снегурочка в Беловежской пуще

02 января 2023 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В 2023 году поместье беловежского Деда Мороза отпразднует свое 20-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резиденция белорусского волшебника распахнула свои двери в 2003 году и за это время приняла почти два миллиона посетителей из более чем 100 стран мира.  

Кристина Протосовицкая отправилась в гости к Деду Морозу сразу после самой волшебной ночи в году.  

7 подушек, трон и зал для аудиенций. Посмотрели, как живут Дед Мороз и Снегурочка в Беловежской пуще-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
За 20 лет в поместье белорусского Деда Мороза встретили миллионы гостей. И все основные встречи проходят именно на этом легендарном крыльце у деревянного терема. Но мало кто попадал внутрь жилища белорусского Деда Мороза. Сейчас 2 января и не факт, что волшебник дома. Но мы попробуем его застать.  

7 подушек, трон и зал для аудиенций. Посмотрели, как живут Дед Мороз и Снегурочка в Беловежской пуще-4

Кто там в гости к нам пожаловал? Здравствуйте-здравствуйте, ну проходите, мои хорошие. Я, конечно, гостей не ждал.

7 подушек, трон и зал для аудиенций. Посмотрели, как живут Дед Мороз и Снегурочка в Беловежской пуще-7

В свое время на создание сказочной усадьбы ушло несколько лет – резиденция такого масштаба стала первой в стране. Деревянный терем компактный, но здесь все продумано: от зала для аудиенций до спальни и гардеробной волшебника. Есть и рабочий кабинет.

7 подушек, трон и зал для аудиенций. Посмотрели, как живут Дед Мороз и Снегурочка в Беловежской пуще-10

Самое главное для дедушки, чтобы все были счастливы, чтобы дети получили подарки.

7 подушек, трон и зал для аудиенций. Посмотрели, как живут Дед Мороз и Снегурочка в Беловежской пуще-13

С приближением Нового года в резиденцию доставляют целые коробки с праздничной корреспонденцией – до 17 тысяч детский писем. Поместье гордится, что здесь отвечают каждому ребенку.  

7 подушек, трон и зал для аудиенций. Посмотрели, как живут Дед Мороз и Снегурочка в Беловежской пуще-16

Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Арина, мне уже четыре годика. Дедушка не может оставить без ответа. Письма бывает, конечно, что где-то поздно доходят. Но дедушка старается всем после Нового года сразу же ответить.

7 подушек, трон и зал для аудиенций. Посмотрели, как живут Дед Мороз и Снегурочка в Беловежской пуще-19

А вот, собственно, моя кровать, где я иногда отдыхаю. Вот мои семь подушек.

7 подушек, трон и зал для аудиенций. Посмотрели, как живут Дед Мороз и Снегурочка в Беловежской пуще-22

Главная помощница Деда Мороза, Снегурочка, живет в домике напротив. Ее жилище особенно облюбовали гости поместья из-за волшебной силы зеркал внутри – это позволяет Снегурочке оставаться всегда молодой и красивой.

7 подушек, трон и зал для аудиенций. Посмотрели, как живут Дед Мороз и Снегурочка в Беловежской пуще-25

Они обходят мой домик вокруг. Смотрятся в это зеркало. Дети могут стать умнее и здоровее. Мужчины становятся мужественнее, а женщины – краше.

7 подушек, трон и зал для аудиенций. Посмотрели, как живут Дед Мороз и Снегурочка в Беловежской пуще-28

Зимняя «жаркая» пора – время, когда волшебник завоевывает сердца гостей не только со всей Беларуси, но и из Китая, России, далекой и бесснежной Африки. За 20 лет наберется больше сотни стран земного шара. А в СНГ волшебника в один год и вовсе признали самым популярным.

7 подушек, трон и зал для аудиенций. Посмотрели, как живут Дед Мороз и Снегурочка в Беловежской пуще-31

Прямо из разных стран могут приезжать. Из очень далека, которые никогда не были у меня в гостях. Приезжают и оставляют, как им понравилось. И чтобы хотели еще приехать ко мне в гости.
Ты любишь перечитывать?
Конечно! Я все люблю перечитывать. Я иногда ее могу и пять раз за день могу перелистать.
Дедушка, а как ты планируешь отметить 20-летие поместья?
Я надеюсь, что оно будет очень красивое и праздничное. Приезжайте все к нам в гости!

Автобусом, поездом, самолетом в гости к белорусскому волшебнику – беловежскому Деду Морозу – в праздничные дни прибывают до 8 000 туристов.  

7 подушек, трон и зал для аудиенций. Посмотрели, как живут Дед Мороз и Снегурочка в Беловежской пуще-34

В связи со всеми событиями мира, чтобы также падал снежок, и мы могли любоваться тем, что у нас есть, что мы сохранили, смогли сберечь, приукрасить.

7 подушек, трон и зал для аудиенций. Посмотрели, как живут Дед Мороз и Снегурочка в Беловежской пуще-37

Ощущение новогодних праздников и что Дед Мороз существует все-таки остается.

7 подушек, трон и зал для аудиенций. Посмотрели, как живут Дед Мороз и Снегурочка в Беловежской пуще-40

Очень красиво, все такие дружелюбные красиво. Замечательно.

Если всех гостей поместья Деда Мороза за 20 лет составить в один хоровод, то его радиус будет равен почти 1 000 километров.

7 подушек, трон и зал для аудиенций. Посмотрели, как живут Дед Мороз и Снегурочка в Беловежской пуще-43

Я как Дедушка Мороз могу сказать, чтобы всем всего самого хорошего. Чтобы в новом году исполнялись все самые заветные желания. Чтобы у всех все было хорошо.

Читайте также:  

«Все хотят попасть именно к нам». Как проводят время гости в поместье беловежского Деда Мороза?   

«Желаем вам крепкого-крепкого здоровья». Дед Мороз поздравил зрителей СТВ с Новым годом  

Беловежский Дед Мороз принимает гостей! Почему китайцы считают его круче Санта-Клауса?  

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Новый год # общество # Кристина Протосовицкая # Дед Мороз # Снегурочка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Влада Родовская о «Центральном регионе»: наша программа иногда открывает параллельный мир
02 января 2023 14:18

Влада Родовская о «Центральном регионе»: наша программа иногда открывает параллельный мир

«Я не чувствую себя чужим». В 2022-м Беларусь приняла более 7000 иностранцев – что они говорят о второй Родине?
02 января 2023 14:15

«Я не чувствую себя чужим». В 2022-м Беларусь приняла более 7000 иностранцев – что они говорят о второй Родине?

«Загадали желание заветное». Ребята из Воложинского района посетили Минск в рамках акции «Наши дети»
02 января 2023 14:00

«Загадали желание заветное». Ребята из Воложинского района посетили Минск в рамках акции «Наши дети»