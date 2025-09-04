В чём уникальность деревни Великая Раёвка в Минской области – поговорили с местными жителями

Высокие надои, рекордные показатели по намолоту, а еще место, где зреет виноград – все это филиал «Великая Раевка». Сельхозорганизация находится на территории Копыльского района. Из года в год демонстрирует высокий и, самое главное, стабильный рост. Как создать перспективное хозяйство и получать прибыль от отрасли, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Внимание к каждой буренке – в чем секрет качественного молока, рассказал директор сельхозпредприятия.

Деревня Великая Раевка в свое время действительно была великой. Население – полтысячи человек. Сегодня в живописном местечке проживают лишь пару сотен. Для них созданы все условия – новый парк, арт-объекты. Задачу сделать из обычной деревушки место притяжения туристов поставил перед собой директор хозяйства Иван Домашевич. Поэтапно, год за годом реализовывал задумку. Влада Родовская, корреспондент:

Если говорить по проектам конкретно, с чего это началось?

Иван Домашевич, директор филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:

Это началось с относительно небольшого проекта – модернизация существующего парка. Когда-то в послевоенное время был заложен парк. Безусловно, на территории хозяйства было много погибших, деревня была тоже частично сожжена. На память об этом был посажен парк. Со временем, конечно, в некоторой степени поддерживался, но пришел в не совсем презентабельный. Мы решили совместными усилиями его реконструировать. Сделали частичную вырубку, покос, интересные скамейки. Такой архитектурный интересный проектик – 25 скамеек разного типа. Даже спонсоры участвовали, дорожки проложили. Это был такой маленький проект, который положил начало большого – социальной модернизации деревни.

За последние годы было реконструировано более 10 жилых домов, а каждый новый социальный объект становится настоящим украшением населенного пункта. Появилось место памяти – уникальный монумент открыли в память мирных жертв Великой Отечественной войны. На масштабной инсталляции – деревни Копыльского района, которые были сожжены и не восстановлены. На табличках – страшные цифры жертв, у памятного знака – обугленные фундаменты уже давно нежилых домов. Школьники приезжают сюда на экскурсии, чтобы отдать дань памяти.