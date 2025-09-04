В чём уникальность деревни Великая Раёвка в Минской области – поговорили с местными жителями
Высокие надои, рекордные показатели по намолоту, а еще место, где зреет виноград – все это филиал «Великая Раевка». Сельхозорганизация находится на территории Копыльского района. Из года в год демонстрирует высокий и, самое главное, стабильный рост. Как создать перспективное хозяйство и получать прибыль от отрасли, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Внимание к каждой буренке – в чем секрет качественного молока, рассказал директор сельхозпредприятия.
Деревня Великая Раевка в свое время действительно была великой. Население – полтысячи человек. Сегодня в живописном местечке проживают лишь пару сотен. Для них созданы все условия – новый парк, арт-объекты. Задачу сделать из обычной деревушки место притяжения туристов поставил перед собой директор хозяйства Иван Домашевич. Поэтапно, год за годом реализовывал задумку.
Влада Родовская, корреспондент:
Если говорить по проектам конкретно, с чего это началось?
Иван Домашевич, директор филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:
Это началось с относительно небольшого проекта – модернизация существующего парка. Когда-то в послевоенное время был заложен парк. Безусловно, на территории хозяйства было много погибших, деревня была тоже частично сожжена. На память об этом был посажен парк. Со временем, конечно, в некоторой степени поддерживался, но пришел в не совсем презентабельный.
Мы решили совместными усилиями его реконструировать. Сделали частичную вырубку, покос, интересные скамейки. Такой архитектурный интересный проектик – 25 скамеек разного типа. Даже спонсоры участвовали, дорожки проложили. Это был такой маленький проект, который положил начало большого – социальной модернизации деревни.
За последние годы было реконструировано более 10 жилых домов, а каждый новый социальный объект становится настоящим украшением населенного пункта. Появилось место памяти – уникальный монумент открыли в память мирных жертв Великой Отечественной войны. На масштабной инсталляции – деревни Копыльского района, которые были сожжены и не восстановлены. На табличках – страшные цифры жертв, у памятного знака – обугленные фундаменты уже давно нежилых домов. Школьники приезжают сюда на экскурсии, чтобы отдать дань памяти.
Качество жизни в деревне становится лучше. Каждая инвестиция себя оправдывает. Настоящей жемчужиной Великой Раевки стала часовня в честь Казанской иконы Божией Матери, построенная рядом с родником. Ее возводили своими силами.
Иван Домашевич:
Проект мы долго вынашивали. Местные жители очень много фактов рассказывали об этом месте. Когда-то на этом месте существовала криничка, которая в последствии пришла в состояние заболоченности, уже не функционировала. Путем диалога с Тимковичским приходом, батюшкой нашим, местными жителями приняли решение воссоздать такой проект. Мы долго решали, концепцию создавали. В основе всего лежала простота выполнения всех работ строительных, дешевизны этого, потому что на это деньги не были выделены.
Все, что вы видите здесь, – это, по сути, инициатива хозяйства, местных жителей и, конечно, нашего настоятеля тимковичской церкви. Этот проект реализовывался год. Все юридически было сделано правильно – проект, отвод земли. Основным этапом и венцом нашего проекта стало совместное открытие с нашим митрополитом Вениамином на один из праздников. Было очень много гостей.
Я скажу честно, это место стало местом притяжения не только когда идут службы, но и простых людей, которые заезжают в нашу деревню – наших гостей. Криничка, которая сегодня функционирует, пользуется очень большим спросом. Кроме того что местные люди берут воду, но и гости заезжают. Субботники проводили, спонсоров приглашали – и это реализовалось.
Подробности в видео.