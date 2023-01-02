«Все хотят попасть именно к нам». Как проводят время гости в поместье беловежского Деда Мороза?

Новости Беларуси. В 2023 году поместье беловежского Деда Мороза отпразднует 20-летие. Резиденция белорусского волшебника распахнула свои двери в 2003-м и за это время приняла почти 2 миллиона посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свое время на создание сказочной усадьбы ушло несколько лет – резиденция такого масштаба стала первой в стране.

Автобусом, поездом, самолетом или даже на санях и лыжах. В гости к белорусскому волшебнику – беловежскому Деду Морозу – прибывают до 8 тысяч туристов ежедневно. Зимняя пора – время, когда волшебник завоевывает сердца гостей не только со всей Беларуси, но и из Китая, России, далекой и бесснежной Африки. Всего наберется больше сотни стран земного шара. А в СНГ нашего Деда Мороза и вовсе признавали самым популярным.

Людей очень много. Деток очень много. Сейчас период зимних каникул, все хотят попасть именно к нам в гости, хотят получить много эмоций. Мы не можем их не встретить. Мы целый день готовы их встречать у себя в поместье.

Мы ехали сюда за сказкой. Очень верим в Деда Мороза, что все будет хорошо. Погода просто шикарная. Именно здесь чувствуется приближение Нового года, волшебство и сказка, которые должны быть в жизни каждого человека.

Если всех гостей поместья Деда Мороза поставить в один хоровод, то его радиус будет равен почти 1 000 километров. Ну а в резиденцию продолжают доставлять целые коробки с праздничной почтой – до 17 тысяч детских писем. Дед Мороз отвечает каждому ребенку.