Прямой эфир

Дед Мороз и Снегурочка на вертолёте! Чем удивил праздник у минского Дома милосердия?

13 января 2024 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Традиции, которые объединяют. Старый Новый год у Дома милосердия в Минске отметили под девизом «Духовность семьи – благосостояние общества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в 29 раз этот душевный праздник собирает гостей. Сегодня, 13 января, его участниками стали сотни семей, а также воспитанники домов-интернатов.

Дед Мороз и Снегурочка на вертолёте! Чем удивил праздник у минского Дома милосердия?-1

Для собравшихся подготовили обширную программу. Детей развлекали играми и забавами, работали спортивные и творческие зоны, но самым ярким моментом стало появление Деда Мороза и Снегурочки. Главные новогодние персонажи отказались от привычных саней, сделав выбор в пользу вертолета.

Дед Мороз и Снегурочка на вертолёте! Чем удивил праздник у минского Дома милосердия?-4

У меня это вызвало очень больше удивление, потому что я впервые вижу, чтобы Дед Мороз летал на вертолете.

Дед Мороз и Снегурочка на вертолёте! Чем удивил праздник у минского Дома милосердия?-7

Младшая Евочка в первый раз на таком мероприятии, конечно, прилетел Дед Мороз на вертолете, это незабываемые впечатления навсегда!

Дед Мороз и Снегурочка на вертолёте! Чем удивил праздник у минского Дома милосердия?-10

Это очень крутая ярмарка, потому что настолько холодно на улице, но такая теплая атмосфера. Реально чувствуется праздник!

В морозную погоду согревались в танце – в исполнении артистов прозвучали любимые композиции, а еще костер и теплая солдатская каша. Грандиозный праздник зарядил эмоциями не только детей, но и взрослых.

Дед Мороз и Снегурочка на вертолёте! Чем удивил праздник у минского Дома милосердия?-13

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района Минска:
Это не только праздник одного района, мы давно уже вышли за его пределы, это общегородской праздник. Вы видите масштабы. Мы каждый год планируем что-то новое внедрять, чтобы постоянно двигаться в ногу со временем.

Дед Мороз и Снегурочка на вертолёте! Чем удивил праздник у минского Дома милосердия?-16

Протоиерей Федор Повный, настоятель прихода в честь Всех Святых:
Для нас очень важно, чтобы этот праздник не был праздником в самом себе. Не дай бог, чтобы это не было мероприятием, а чтобы это становилось событием и в жизни района, и в жизни города, в жизни нашего прихода.

Еще неделю у православных будут длиться святки. Верующие продолжают праздновать Рождество и поздравлять друг друга.

# Праздники # общество # Дед Мороз # Снегурочка # Протоиерей Федор Повный # Вадим Передня # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Курс на импортозамещение! Как модернизируют белорусские предприятия в Год качества?
13 января 2024 17:24

Курс на импортозамещение! Как модернизируют белорусские предприятия в Год качества?

Уникальный обряд из списка культурного наследия ЮНЕСКО «Колядные цари» проходит в Копыльском районе
13 января 2024 17:23

Уникальный обряд из списка культурного наследия ЮНЕСКО «Колядные цари» проходит в Копыльском районе

Бездомных котов замуровали в подвале минского дома. Кто виноват и как спасти животных?
13 января 2024 17:14

Бездомных котов замуровали в подвале минского дома. Кто виноват и как спасти животных?