Дед Мороз и Снегурочка на вертолёте! Чем удивил праздник у минского Дома милосердия?

Традиции, которые объединяют. Старый Новый год у Дома милосердия в Минске отметили под девизом «Духовность семьи – благосостояние общества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в 29 раз этот душевный праздник собирает гостей. Сегодня, 13 января, его участниками стали сотни семей, а также воспитанники домов-интернатов.

Для собравшихся подготовили обширную программу. Детей развлекали играми и забавами, работали спортивные и творческие зоны, но самым ярким моментом стало появление Деда Мороза и Снегурочки. Главные новогодние персонажи отказались от привычных саней, сделав выбор в пользу вертолета.

У меня это вызвало очень больше удивление, потому что я впервые вижу, чтобы Дед Мороз летал на вертолете.

Младшая Евочка в первый раз на таком мероприятии, конечно, прилетел Дед Мороз на вертолете, это незабываемые впечатления навсегда!

Это очень крутая ярмарка, потому что настолько холодно на улице, но такая теплая атмосфера. Реально чувствуется праздник! В морозную погоду согревались в танце – в исполнении артистов прозвучали любимые композиции, а еще костер и теплая солдатская каша. Грандиозный праздник зарядил эмоциями не только детей, но и взрослых.

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района Минска:

Это не только праздник одного района, мы давно уже вышли за его пределы, это общегородской праздник. Вы видите масштабы. Мы каждый год планируем что-то новое внедрять, чтобы постоянно двигаться в ногу со временем.