В Латвии намерены предложить законопроект о распространении воинской повинности на женщин

В Европе решили, что пора перекладывать бремя обороны на женские плечи. Например: в Латвии, согласно соцопросам, мужчины не горят желанием защищать родину. Потому власти страны, осознавая провал в идеологическом образовании молодых людей, планируют сделать ставку на девушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны Латвии уже в 2026 году намерен предложить законопроект о распространении воинской повинности на женщин. К слову, об этом ранее уже говорили в Дании и Германии. Такая амбициозная инициатива в том числе продиктована целью НАТО увеличить численность вооруженных сил стран-участниц вдвое к 2028 году.

Латвия планирует даже перевыполнить этот план, нарастив армию с нынешних 15 тысяч человек до 31-й. Но вот беда – рождаемость низкая, да и население стареет. В результате контракт на профессиональную службу подписывают единицы. Отчаявшись, Минобороны Латвии планирует выделить из своего бюджета около 8 миллионов евро на женские берцы и фуражки.