Форум Дедов Морозов и Снегурочек открыл сезон уличных новогодних гуляний в Минске

24 декабря дан старт новогодним мероприятиям в столице! Форум Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывали праздничный сезон девять пар сказочных персонажей, представляющих каждый район города. Они подготовили хореографические, вокальные и театральные номера.

Хожу уже не один год, в прошлом году было интересно, и сейчас специально пришла сюда, потому что это здорово, это весело, это нужно городу.

Этот форум действительно важен, потому что здесь есть уникальная возможность собраться всем районам города в одном месте, показать себя и рассказать, конечно же, какие мероприятия будут по всему городу проходить в новогоднюю ночь и не только.

Было очень атмосферно, мы исполнили много-много желаний для наших жителей столицы.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

С 25 декабря по 2 января на территории Верхнего города здесь у нас будет проходить новогоднее представление, которое называется «Новый год в стране игрушек». Затем будет работать Раковский дворик, там тоже будут ежедневно с 25 декабря по 2 января проходить праздничные мероприятия с 18:00 до 20:00.