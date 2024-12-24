Форум Дедов Морозов и Снегурочек открыл сезон уличных новогодних гуляний в Минске

24 декабря дан старт новогодним мероприятиям в столице! Форум Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 декабря дан старт новогодним мероприятиям в столице! Форум Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Открывали праздничный сезон девять пар сказочных персонажей, представляющих каждый район города. Они подготовили хореографические, вокальные и театральные номера.
Хожу уже не один год, в прошлом году было интересно, и сейчас специально пришла сюда, потому что это здорово, это весело, это нужно городу.
Этот форум действительно важен, потому что здесь есть уникальная возможность собраться всем районам города в одном месте, показать себя и рассказать, конечно же, какие мероприятия будут по всему городу проходить в новогоднюю ночь и не только.
Было очень атмосферно, мы исполнили много-много желаний для наших жителей столицы.
Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:
С 25 декабря по 2 января на территории Верхнего города здесь у нас будет проходить новогоднее представление, которое называется «Новый год в стране игрушек». Затем будет работать Раковский дворик, там тоже будут ежедневно с 25 декабря по 2 января проходить праздничные мероприятия с 18:00 до 20:00.
Программа уличных гуляний насыщена. Например, с 25 декабря и до 7 января на сцене у Дворца спорта маленьким любителям театральных постановок покажут Рождественскую сказку. Всего до 14 января в Минске пройдет около 100 тематических мероприятий. Планируется, что в этом праздничном сезоне белорусскую столицу посетят полмиллиона гостей из других стран.