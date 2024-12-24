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Форум Дедов Морозов и Снегурочек открыл сезон уличных новогодних гуляний в Минске

24 декабря 2024 19:07
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24 декабря дан старт новогодним мероприятиям в столице! Форум Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Форум Дедов Морозов и Снегурочек открыл сезон уличных новогодних гуляний в Минске-2

Открывали праздничный сезон девять пар сказочных персонажей, представляющих каждый район города. Они подготовили хореографические, вокальные и театральные номера.

Форум Дедов Морозов и Снегурочек открыл сезон уличных новогодних гуляний в Минске-4

Хожу уже не один год, в прошлом году было интересно, и сейчас специально пришла сюда, потому что это здорово, это весело, это нужно городу.

Форум Дедов Морозов и Снегурочек открыл сезон уличных новогодних гуляний в Минске-6

Этот форум действительно важен, потому что здесь есть уникальная возможность собраться всем районам города в одном месте, показать себя и рассказать, конечно же, какие мероприятия будут по всему городу проходить в новогоднюю ночь и не только.

Форум Дедов Морозов и Снегурочек открыл сезон уличных новогодних гуляний в Минске-8

Было очень атмосферно, мы исполнили много-много желаний для наших жителей столицы.

Форум Дедов Морозов и Снегурочек открыл сезон уличных новогодних гуляний в Минске-10

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:
С 25 декабря по 2 января на территории Верхнего города здесь у нас будет проходить новогоднее представление, которое называется «Новый год в стране игрушек». Затем будет работать Раковский дворик, там тоже будут ежедневно с 25 декабря по 2 января проходить праздничные мероприятия с 18:00 до 20:00.

Форум Дедов Морозов и Снегурочек открыл сезон уличных новогодних гуляний в Минске-12

Программа уличных гуляний насыщена. Например, с 25 декабря и до 7 января на сцене у Дворца спорта маленьким любителям театральных постановок покажут Рождественскую сказку. Всего до 14 января в Минске пройдет около 100 тематических мероприятий. Планируется, что в этом праздничном сезоне белорусскую столицу посетят полмиллиона гостей из других стран.

# Новый год # Дед Мороз # Снегурочка

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