Прямой эфир

«Люди у вас лучшие в мире». В Раубичах завершился четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону

22 января 2023 19:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кубок Содружества переместился из российских широт в наши Раубичи. Четвертый этап стартовал в четверг, 19 января, и завершился в воскресенье. Конечно, погода, как обычно, показала свою многогранность, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

«Люди у вас лучшие в мире». В Раубичах завершился четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Хлеб и зрелища. В Раубичах достаточно и того и другого. Никто из приехавших поддержать биатлонистов на четвертом этапе Кубка Содружества не пожалел.

Недостатка в зрителях не было ни в один из соревновательных дней. Даже в будни полные трибуны болельщиков гнали любимых спортсменов вперед. Атмосфера в Раубичах царила по-настоящему праздничная.

«Люди у вас лучшие в мире». В Раубичах завершился четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону-4

Великолепная атмосфера, много ребят, молодежи, возрастных людей. Для всех это большой, серьезный спортивный праздник, и радует то, что наша Беларусь умеет такие праздники проводить.

«Люди у вас лучшие в мире». В Раубичах завершился четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону-7

За четыре дня некоторые из фанатов и сами успели стать достопримечательностью турнира. Например, российские гости в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. И не простых, а биатлонных.

«Люди у вас лучшие в мире». В Раубичах завершился четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону-10

Атмосфера просто праздничная, сказочная, нам нравится всегда приезжать в Беларусь. Словами не объяснить. Люди добрые, законопослушные, много детей, много из разных предприятий, заводов. Они к нам подходят целыми группами фотографироваться, просто необычно. Мы раньше ездили на все этапы Кубка мира, хочу сказать, что у вас не хуже организованы соревнования, а люди – лучше. Люди у вас лучшие в мире.

Присутствовали среди зрителей и гости с большой буквы. Заслуженные мастера. Те, кому с высоты прожитых лет и покоренных вершин нынешние биатлонисты кажутся совсем еще молодежью.

«Люди у вас лучшие в мире». В Раубичах завершился четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону-13

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону:
В Беларуси любое мероприятие по любому виду спорта проходит на самом высочайшем уровне, я разговаривал с тренерами, спортсменами – все очень довольны. Пусть сегодня это не Кубок мира основной, но тем не менее конкуренция нормальная. Приятно, что подрастает молодежь хорошая, сегодня к Смольскому подключился Лазовский. В моем поколении был один чемпионат мира, все остальное – дома. И национальный чемпионат было выиграть сложнее, чем чемпионат мира. И к этому все идет у нас.

Уровень подготовки и проведения этапа Кубка Содружества оценили не только зрители. Довольны остались и официальные лица российского биатлона.

«Люди у вас лучшие в мире». В Раубичах завершился четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону-16

Виктор Майгуров, президент Союза биатлонистов России:
Молодцы, организаторы, что сохранили лыжню в отличном состоянии, несмотря на все сюрпризы погоды, спортсмены тоже довольны. Есть каждый день конкуренция, борьба, это здорово. Отличная атмосфера, большое количество зрителей. Это очень важно.

«Люди у вас лучшие в мире». В Раубичах завершился четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону-19

Но не только атмосферой радовал четвертый этап Кубка Содружества зрителей. Украшением заключительного дня стала гонка чемпионов. Участие в ней принимали заслуженные мэтры – чемпионы и призеры крупнейших мировых форумов, которые завершили профессиональную карьеру. Конечно, в этой гонке были победители. Но вот кого там точно не было – это проигравших. Все смогли вновь ощутить вкус борьбы.

«Люди у вас лучшие в мире». В Раубичах завершился четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону-22

Сергей Новиков, серебряный призер Олимпийских игр:
Просто хорошее мероприятие организовано, здесь больше не соревновательный процесс, больше пообщаться с людьми, с которыми раньше вступал. Зрителей большое количество, нагоняют адреналин определенный, эмоции. Как бы ни было, это все равно старт. И волнение, конечно же, присутствует. Раубичи всегда славились и славятся своей атмосферой, своими зрителями, людьми, конечно же, сейчас белорусский биатлон, и Динара Алимбекова, и Дмитрий Смольский, и все остальные биатлонисты показывают достойный результат. И зрители всегда в Раубичах хорошие. Теплый прием и хорошие болельщики.

Проявили себя и действующие спортсмены. Особенно Дмитрий Лазовский. Для него четвертый этап стал триумфальным. Три гонки – три медали. Золото и два серебра.

«Люди у вас лучшие в мире». В Раубичах завершился четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону-25

Дмитрий Лазовский, чемпион четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону:
Прекрасно для меня сложился, я очень доволен. Еще и самое-самое крутое, что это случилось дома.

«Люди у вас лучшие в мире». В Раубичах завершился четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону-28

А всего по итогам старта в копилке нашей команды 5 медалей. Помимо Лазовского, на пьедестал почета поднимались Динара Алимбекова-Смольская – у нее бронза в пасьюте. И Никита Лобастов – он третий в масс-старте. Времени на отдых у биатлонистов нет. Уже 26 января им вновь предстоит бороться за медали. На пятом этапе Кубка Содружества, который также примут Раубичи.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Биатлон # Никита Лобастов # Дмитрий Лазовский # Артем Шукалович # Александр Тихонов # Виктор Майгуров # Сергей Новиков # Дед Мороз # Снегурочка # Дмитрий Смольский # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Проклятие Netflix и историческое фиаско. Итоги первой недели Australian Open
22 января 2023 19:21

Проклятие Netflix и историческое фиаско. Итоги первой недели Australian Open

Планы на 2023-й и жизнь после спорта. Пообщались с трёхкратной призёркой ОИ Мариной Литвинчук
22 января 2023 19:13

Планы на 2023-й и жизнь после спорта. Пообщались с трёхкратной призёркой ОИ Мариной Литвинчук

«Они достаточно неплохо справляются». Как особенным детям привить любовь к спорту?
22 января 2023 18:10

«Они достаточно неплохо справляются». Как особенным детям привить любовь к спорту?