«Люди у вас лучшие в мире». В Раубичах завершился четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону

Кубок Содружества переместился из российских широт в наши Раубичи. Четвертый этап стартовал в четверг, 19 января, и завершился в воскресенье. Конечно, погода, как обычно, показала свою многогранность, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Артем Шукалович, корреспондент:

Хлеб и зрелища. В Раубичах достаточно и того и другого. Никто из приехавших поддержать биатлонистов на четвертом этапе Кубка Содружества не пожалел. Недостатка в зрителях не было ни в один из соревновательных дней. Даже в будни полные трибуны болельщиков гнали любимых спортсменов вперед. Атмосфера в Раубичах царила по-настоящему праздничная.

Великолепная атмосфера, много ребят, молодежи, возрастных людей. Для всех это большой, серьезный спортивный праздник, и радует то, что наша Беларусь умеет такие праздники проводить.

За четыре дня некоторые из фанатов и сами успели стать достопримечательностью турнира. Например, российские гости в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. И не простых, а биатлонных.

Атмосфера просто праздничная, сказочная, нам нравится всегда приезжать в Беларусь. Словами не объяснить. Люди добрые, законопослушные, много детей, много из разных предприятий, заводов. Они к нам подходят целыми группами фотографироваться, просто необычно. Мы раньше ездили на все этапы Кубка мира, хочу сказать, что у вас не хуже организованы соревнования, а люди – лучше. Люди у вас лучшие в мире. Присутствовали среди зрителей и гости с большой буквы. Заслуженные мастера. Те, кому с высоты прожитых лет и покоренных вершин нынешние биатлонисты кажутся совсем еще молодежью.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону:

В Беларуси любое мероприятие по любому виду спорта проходит на самом высочайшем уровне, я разговаривал с тренерами, спортсменами – все очень довольны. Пусть сегодня это не Кубок мира основной, но тем не менее конкуренция нормальная. Приятно, что подрастает молодежь хорошая, сегодня к Смольскому подключился Лазовский. В моем поколении был один чемпионат мира, все остальное – дома. И национальный чемпионат было выиграть сложнее, чем чемпионат мира. И к этому все идет у нас. Уровень подготовки и проведения этапа Кубка Содружества оценили не только зрители. Довольны остались и официальные лица российского биатлона.

Виктор Майгуров, президент Союза биатлонистов России:

Молодцы, организаторы, что сохранили лыжню в отличном состоянии, несмотря на все сюрпризы погоды, спортсмены тоже довольны. Есть каждый день конкуренция, борьба, это здорово. Отличная атмосфера, большое количество зрителей. Это очень важно.

Но не только атмосферой радовал четвертый этап Кубка Содружества зрителей. Украшением заключительного дня стала гонка чемпионов. Участие в ней принимали заслуженные мэтры – чемпионы и призеры крупнейших мировых форумов, которые завершили профессиональную карьеру. Конечно, в этой гонке были победители. Но вот кого там точно не было – это проигравших. Все смогли вновь ощутить вкус борьбы.

Сергей Новиков, серебряный призер Олимпийских игр:

Просто хорошее мероприятие организовано, здесь больше не соревновательный процесс, больше пообщаться с людьми, с которыми раньше вступал. Зрителей большое количество, нагоняют адреналин определенный, эмоции. Как бы ни было, это все равно старт. И волнение, конечно же, присутствует. Раубичи всегда славились и славятся своей атмосферой, своими зрителями, людьми, конечно же, сейчас белорусский биатлон, и Динара Алимбекова, и Дмитрий Смольский, и все остальные биатлонисты показывают достойный результат. И зрители всегда в Раубичах хорошие. Теплый прием и хорошие болельщики. Проявили себя и действующие спортсмены. Особенно Дмитрий Лазовский. Для него четвертый этап стал триумфальным. Три гонки – три медали. Золото и два серебра.

Дмитрий Лазовский, чемпион четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону:

Прекрасно для меня сложился, я очень доволен. Еще и самое-самое крутое, что это случилось дома.