Почему леворукость формируется внутриутробно – объяснила врач

Ольга Кардаш, врач-педиатр высшей квалификационной категории:

По факту левшество – это такая альтернативная абсолютно нормальная нейробиологическая модель. То есть мы можем делать вот так, а можем – вот так. Это не является никакой болезнью. Выбор этой модели реально происходит внутриутробно. То есть в возрасте 8-10 недель наш мозг должен разделиться на разные стороны. Вот в этот момент формируется то, что мы называем левшество и праворукие люди. Конечно, есть амбидекстры, которые в этом возрасте не определились. Если мы имеем аппараты УЗИ очень хорошего разрешения, врачей экспертного класса, тогда мы, конечно, можем посмотреть, что делает наш малыш. Вот эти свои движения он уже начинает выполнять, наверное, где-то в возрасте плюс-минус 12 недель. Окончательно определяется внутриутробно с 16 по 20 неделю. То есть по факту левшой истинной, если мы говорим про истинную левшу, уже детки рождаются. Наша задача, врачей только это заметить.

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