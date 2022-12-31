Азарёнок: «Всё у силовиков. А у вас только сроки, тоска, жирный Франак с баблом, пьянь и рвань»

Актуальные темы, острые проблемы и правда без купюр. Авторская журналистика заняла почетное место в наших информационных выпусках. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Генерал Суровикин поздравляет бандеростан салютами, а мы поздравим наших граждан. До новогоднего обращения Президента совсем немного, но он обратится к белорусам. К порядочным, добрым, честным и искренним белорусам, к абсолютному большинству. Но кто же обратится к змагарам, змагаркам и змагарышам? К тем, кто утратил и честь, и совесть, и душонку, а скоро утратит и гражданство? Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Ну как вам год, крысы? Все данные ЧКБ у силовиков. Все данные «Нехты» у силовиков. Все данные БГМ у силовиков. Все данные «Нашей нивы» у силовиков. Все у силовиков. А у вас только сроки, тоска, жирный Франак с баблом, пьянь и рвань. Как там сейчас в Вильне, Лодзи, Кракове, Гданьске, Киеве, Риге? Хреново? Коммуналочка сожрала последние бомжатские, и нету ни копейки даже на мандаринчик? Что с настроением, гордоны?

Я понимаю, что таково время. Мы все вымотаны и истощены. Мы все ждем чуда, которое не происходит. Мы ждем 2023 года, лично я уже без надежды и веры, просто с опаской. Пусть бы вообще пережить это время. Поэтому я неготова.

Григорий Азаренок:

А в Беларуси – Президент. Истинный и настоящий. В этом году он побеждал. Побеждал постоянно, непременно побеждал. И благодаря этому миллионы белорусов сейчас готовятся друг друга поздравлять, наполняют бокалы, радуются и веселятся. Это чудо. Белорусское чудо. Дугин о Президенте Беларуси: он всегда был моим вдохновителем, моим ориентиром в политике. Подробнее. Ну а теперь о смешном. Посмотрите, как кошелка оправдывается перед гнилым пропагандистом за нашего Дедушку Мороза.

Баюся, што зноў будзе шквал крытыкі да мяне. Але ж гэты персанаж усё ж з дзяцінства. У дзяцінстве ў мяне быў Дзед Мароз. І ад гэтага вельмі цяжка адмежавацца.