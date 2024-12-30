Дед Мороз и Снегурочка на лошадях – в Ратомке прошёл рождественский турнир по преодолению препятствий

Дед Мороз, Снегурочка, принцесса, эльф, фея, а также многие другие. При этом все они – на лошадях. Необычный рождественский турнир по преодолению препятствий прошел в Ратомке, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В традиционном шуточном старте приняли участие 70 спортивных пар из разных уголков Беларуси. Всадники были наряжены в персонажей сказок или мультфильмов. Ехали от мала до велика. Соревновательная часть здесь отошла на второй план. Важнее была атмосфера и приближение Нового года.

Виктория Попова, участница турнира: Отличные впечатления, очень старались над костюмом, придумывали долго. Мама старалась, чтобы сделать костюм. Вообще, очень хорошие впечатления.

Валерия Сазанович, участница турнира: Немного была удивлена, что не смотрела на барьеры, ехала уверенно, лошадь не подвела меня. Именно у вас в первый раз, все очень понравилось, приеду еще.

Инна Алферова, организатор турнира:

Нам очень важно присутствие зрителей. Это шоу, это не классический конкур, на шоу всегда хотелось бы побольше зрителей. Приходите к нам, болейте, участвуйте, поддерживайте нас.

Популярностью пользовался также маршрут speed&run. Это когда участник преодолевает препятствие сначала на лошади, а затем – собственными силами. Никто из зрителей не остался равнодушным и получил заряд эмоций на новогодние праздники. По вкусу турнир пришелся и спортсменам. А потому можно не сомневаться – традиция будет продолжена и в 2025-м.