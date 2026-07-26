Новости по тегу #Славянский базар в Витебске

Что фестиваль дает Витебску и чем планирует удивлять своих гостей дальше?
Билеты на фестивальные мероприятия приобрели свыше 120 тысяч человек.
Каждая презентация коллекции превращалась в мини-спектакль. Невероятное шоу поражало своей динамикой и искренностью.
Неделю лучшие молодые мастера из России и Беларуси создавали свои полотна в атмосфере знаменитого имения «Здравнево». Лучшие из них были отмечены профессиональным жюри.
На уютных пешеходных улочках фестивальной столицы собрались более тысячи музыкантов, актеров, танцоров, перформеров и факиров.
На фестивальной арене прошел грандиозный джаз-фест, который в этом году объединил на одной сцене лучших виртуозов Союзного государства.
А еще обсудили атмосферу на юбилейном «Славянском базаре»!
«Мне кажется, что «Славянский базар» за 35 лет существования завоевал стратегию в музыкальном мире, что ребята начинают готовиться за несколько лет!»
«Для меня большая радость приезжать на фестиваль уже не как конкурсантка, а как артистка».
«Славянский базар» прекрасен в первую очередь теми людьми, которых можно встретить в Витебске в эти дни.
Несмотря на официальное завершение, фестивальная программа продолжается. Сегодня васильковый город принимает гала-концерт «Шансон ТВ – Все звезды».
Если вы думали, что джаз – это что-то для чопорных интеллектуалов в пиджаках, то явно пропустили главный движ сезона. Лучшие виртуозы Беларуси и России сошлись в музыкальном батле.
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