Прямой эфир

Новости по тегу #Славянский базар в Витебске

Дипломатия, которая работает. Глеб Лапицкий рассказал о феномене «Славянского базара»
26 июля 2026 14:20

Дипломатия, которая работает. Глеб Лапицкий рассказал о феномене «Славянского базара»

«Славянский базар – 2026» поставил рекорд по посещаемости
20 июля 2026 17:45

«Славянский базар – 2026» поставил рекорд по посещаемости

«Рука в руке» – как прошел модный показ с участием особенных детей в Витебске
20 июля 2026 15:33

«Рука в руке» – как прошел модный показ с участием особенных детей в Витебске

Глеб Лапицкий рассказал о проекте «Репин-фест» – узнали, кто принял участие и как создавали полотна
20 июля 2026 14:01

Глеб Лапицкий рассказал о проекте «Репин-фест» – узнали, кто принял участие и как создавали полотна

Интерактивный театр под открытым небом – рассказываем о фесте уличного искусства «На семи ветрах» в Витебске
20 июля 2026 12:55

Интерактивный театр под открытым небом – рассказываем о фесте уличного искусства «На семи ветрах» в Витебске

Витебск в атмосфере музыкальных импровизаций – рассказываем о проекте «Джаз-съезд»
20 июля 2026 12:30

Витебск в атмосфере музыкальных импровизаций – рассказываем о проекте «Джаз-съезд»

DJ Дмитрий Санкович назвал топ треков, который должны быть в сете, чтобы раскачать толпу – интервью
20 июля 2026 10:39

DJ Дмитрий Санкович назвал топ треков, который должны быть в сете, чтобы раскачать толпу – интервью

Концерты «Славянского базара» взрывоопасные по количеству энергии – Иван Дятлов
20 июля 2026 09:33

Концерты «Славянского базара» взрывоопасные по количеству энергии – Иван Дятлов

Анна Трубецкая: «Славянский базар» – это место, где исполнилась моя мечта
20 июля 2026 08:12

Анна Трубецкая: «Славянский базар» – это место, где исполнилась моя мечта

«Шансон идет по кругу» – Ирина и Александр Круг рассказали, что подготовили для «Славянского базара»
20 июля 2026 07:35

«Шансон идет по кругу» – Ирина и Александр Круг рассказали, что подготовили для «Славянского базара»

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» завершается 20 июля
20 июля 2026 07:02

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» завершается 20 июля

Витебск накрыло джазовым цунами. Дневники «Славянского базара» – день 6-й
19 июля 2026 17:44

Витебск накрыло джазовым цунами. Дневники «Славянского базара» – день 6-й