«Славянский базар» удивляет масштабами!» Пообщались с солистками ретро вумен трио «Розовые розы»

Ольга Бурлакова, ведущая: Чем вас сейчас удивил «Славянский базар» в этом году и чем вы его?

Марина Путникова, солистка ретро вумен трио «Розовые розы»:

Мне кажется, что он удивляет, в первую очередь, своими масштабами всегда. Количество людей зашкаливает, количество артистов российских, наших артистов зашкаливает. Нам очень нравится атмосфера, поэтому я не знаю, чего ждать от этого года, но все становится все лучше и лучше, и мы от этого счастливее.