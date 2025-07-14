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«Славянский базар» удивляет масштабами!» Пообщались с солистками ретро вумен трио «Розовые розы»

14 июля 2025 14:56
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Марина Путникова, Ольга Змурщик и Екатерина Муратова, солистки ретро вумен трио «Розовые розы».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Чем вас сейчас удивил «Славянский базар» в этом году и чем вы его? 

«Славянский базар» удивляет масштабами!» Пообщались с солистками ретро вумен трио «Розовые розы»-2

Марина Путникова, солистка ретро вумен трио «Розовые розы»:
Мне кажется, что он удивляет, в первую очередь, своими масштабами всегда. Количество людей зашкаливает, количество артистов российских, наших артистов зашкаливает. Нам очень нравится атмосфера, поэтому я не знаю, чего ждать от этого года, но все становится все лучше и лучше, и мы от этого счастливее.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске # Музыка # Александр Меженный # Ольга Бурлакова

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