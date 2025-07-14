Сергей Любавин: в Беларуси музыкальный народ, музыкальная нация

Сергей Любавин, певец, композитор, 11-кратный лауреат премии «Шансон года»:

В Беларуси музыкальный народ, музыкальная нация. Музыкальная нация, и они четко, как лакмусовая бумажка, чувствуют, отделяют, допустим, это хорошая песня, это песня с аплодисментами, это вообще на ура. И ты себе просто галочки ставишь, после Беларуси можно спокойно ехать и гастролировать.

Подробности в видео.