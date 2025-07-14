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Сергей Любавин: в Беларуси музыкальный народ, музыкальная нация

14 июля 2025 13:07
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Любавин, певец, композитор, 11-кратный лауреат премии «Шансон года».

Сергей Любавин: в Беларуси музыкальный народ, музыкальная нация-2

Сергей Любавин, певец, композитор, 11-кратный лауреат премии «Шансон года»:
В Беларуси музыкальный народ, музыкальная нация. Музыкальная нация, и они четко, как лакмусовая бумажка, чувствуют, отделяют, допустим, это хорошая песня, это песня с аплодисментами, это вообще на ура. И ты себе просто галочки ставишь, после Беларуси можно спокойно ехать и гастролировать.

Подробности в видео.

# Музыка # Славянский базар в Витебске # Ольга Бурлакова

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