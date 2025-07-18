Лапицкий: работа, которую проводим по линии Союзного государства, показывает углубление интеграции, которое есть во всём

Каждое лето в июльские дни древнейший город на берегу Западной Двины становится центром притяжения для множества зарубежных гостей. Здесь объединяются культуры и звучит голос дружбы на разных языках и в разных жанрах. В 2025 году васильковый праздник встретил рекордное количество гостей: свыше 7 тысяч из 44 стран, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

Алеся Иванова, корреспондент: Вот уже четверть века фестиваль искусств – масштабная творческая площадка не только для Беларуси. Это еще и крупнейший культурный проект Союзного государства. С каждым годом размах славянских крыльев «василькового» форума все шире. Не стал исключением и XXXIV Международный фестиваль.

Родство двух братских народов Беларуси и России открывает новые точки соприкосновения в многогранном славянском искусстве. Наша общая история, язык, традиции и ценности создают прочную основу для укрепления двусторонних связей. Стержень такого единства в фестивальной программе – Дни Союзного государства.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Та работа, которую мы проводим по линии Союзного государства, особенно в рамках «Славянского базара», показывает тот процесс, то углубление интеграции, которое есть во всем, и в кооперации, и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Вот эта культура, без которой ничего духовного не может быть, нам очень приятно, что такой большой пласт информационного пространства, программного пространства занимает Союзное государство.

Международный фестиваль искусств давно вышел за рамки музыкального форума. Сегодня «Славянский базар» служит платформой для обсуждения вопросов культурного сотрудничества, местом встречи артистов и политиков, площадкой для воплощения совместных творческих инициатив. На локациях форума гармонично переплетаются искусство дипломатии и дипломатия искусства. Через общие ценности, стремления к миру и процветанию фестиваль объединяет народы. Об этом, открывая XXXIV «Славянский базар», со сцены Летнего амфитеатра скажет и Президент Беларуси.