Кто принял участие в инклюзивном модном показе «Рука в руке» в Витебске – рассказала организатор

Мир моды безграничен, а полет фантазии выше облаков. В рамках «Славянского базара» в Витебске прошла презентация особенных коллекций от кутюр.

В инклюзивном проекте «Рука в руке» дети с особенностями развития поучаствовали в качестве моделей и дизайнеров. Идейный вдохновитель и организатор показа – руководитель Витебского театра моды «Костюмер» Юлия Кутепова.