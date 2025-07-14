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Кто принял участие в инклюзивном модном показе «Рука в руке» в Витебске – рассказала организатор

14 июля 2025 14:05
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Мир моды безграничен, а полет фантазии выше облаков. В рамках «Славянского базара» в Витебске прошла презентация особенных коллекций от кутюр.

Кто принял участие в инклюзивном модном показе «Рука в руке» в Витебске – рассказала организатор-2

В инклюзивном проекте «Рука в руке» дети с особенностями развития поучаствовали в качестве моделей и дизайнеров. Идейный вдохновитель и организатор показа – руководитель Витебского театра моды «Костюмер» Юлия Кутепова.

Кто принял участие в инклюзивном модном показе «Рука в руке» в Витебске – рассказала организатор-4

Юлия Кутепова, руководитель Витебского театра моды «Костюмер»:
В 2024 году были очень хорошие отклики после мероприятия от гостей, самих детей. Мы решили сделать этот проект ежегодным.

Подробности в видео.

# Юлия Кутепова # Славянский базар в Витебске # Мода

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