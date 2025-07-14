Кто принял участие в инклюзивном модном показе «Рука в руке» в Витебске – рассказала организатор

Мир моды безграничен, а полет фантазии выше облаков. В рамках «Славянского базара» в Витебске прошла презентация особенных коллекций от кутюр.
Мир моды безграничен, а полет фантазии выше облаков. В рамках «Славянского базара» в Витебске прошла презентация особенных коллекций от кутюр.
В инклюзивном проекте «Рука в руке» дети с особенностями развития поучаствовали в качестве моделей и дизайнеров. Идейный вдохновитель и организатор показа – руководитель Витебского театра моды «Костюмер» Юлия Кутепова.
Юлия Кутепова, руководитель Витебского театра моды «Костюмер»:
В 2024 году были очень хорошие отклики после мероприятия от гостей, самих детей. Мы решили сделать этот проект ежегодным.
Подробности в видео.