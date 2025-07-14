Артистичность и эмоциональность – рассказываем о турнире национальных танцев «Танчым разам» в Витебске

Танец – это душа народа. Сегодня золотые традиции предков возрождают лучшие хореографические ансамбли из всех уголков нашей республики. В дни «Славянского базара» в Витебске прошел Международный турнир национальных танцев «Танчым разам».
Танец – это душа народа. Сегодня золотые традиции предков возрождают лучшие хореографические ансамбли из всех уголков нашей республики. В дни «Славянского базара» в Витебске прошел Международный турнир национальных танцев «Танчым разам».
Игорь Горбунов, председатель жюри:
Любой танец сам по себе оригинальный, но тем не менее у каждых исполнителей, когда они в паре танцуют – это должна быть вот именно пара. Когда это есть – это самый важный критерий. Потом самобытность какая-то, необычность.
Подробности в видео.